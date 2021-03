Synopsis : Zu sort tout juste de désintox lorsqu’elle apprend qu’elle devra être la nouvelle tutrice de Music, sa jeune demi-soeur autiste… Alors que Music vit le plus souvent dans son monde imaginaire et musical, Zu essaye de faire face à ses nouvelles responsabilités. Elle pourra alors compter sur Ebo, son voisin bienveillant, qui lui apprendra que les obstacles de la vie peuvent être surmontés avec l’aide d’un ami…

♥♥♥ ♥♥

Pour ses premiers pas dans le monde du cinéma, la pop star australienne signe un premier long-métrage consacré à l’autisme, mélangeant habilement comédie musicale et drame. Depuis sa sortie aux États-Unis, Music de Sia est au cœur d’une polémique. Le principal reproche adressé à l’encontre de la réalisatrice est d’avoir choisi une actrice non-autiste pour incarner Music, cette jeune fille autiste qui vit et sourit grâce à la musique. Pour autant, ce long-métrage a le mérite de tenter de mettre en lumière un trouble qui touche aujourd’hui dans le monde un enfant sur cinquante. Par souci de réalisme, Sia a mené des recherches durant trois ans avec le soutien d’établissements spécialisés et de deux consultants autistes pour construire son histoire. Bien que les intentions sincères de la réalisatrice traversent le film, sa manière de traiter ce sujet sensible manque de profondeur. D’une part, l’interprétation de Maddie Ziegler dans le rôle-titre (dont on a pu découvrir les capacités de danseuse dans les clips de Chandelier et d’ElasticHeart) n’est pas assez fouillée. L’adolescente arbore un rictus permanent doublé d’un jeu forcé. Difficile de ne pas la comparer avec l’incroyable justesse de Dustin Hoffman dans Rain Man (1988). D’autre part, le scénario coécrit avec l’auteur de livres pour enfants, Dallas Clayton, regorge de bons sentiments, s’appuyant sur des personnages en marge qui incarnent chacun leur différence : la jeune fille autiste, l’adolescent amoureux en surpoids, le voisin atteint du VIH, la dealeuse en cure de désintoxication.

Le personnage de Zu (Kate Hudson), tiraillé entre la responsabilité de s’occuper de Music et l’envie de fuir dans la drogue, s’avère le plus abouti. L’histoire se concentre davantage sur elle que sur Music, si bien que le sujet de l’autisme n’est plus central. Et c’est tant mieux. Si l’évolution de Zu suit une trame prévisible, l’interprétation magistrale de Kate Hudson, méconnaissable avec son crâne rasé, son air fatigué, et son look junkie, transcende le film. Elle a d’ailleurs reçu nomination aux Golden Globes.

Il faut aussi noter la remarquable bande originale signée par la pop star australienne dont quatorze chansons sont brillamment interprétées par les acteurs lors des séquences de danses, chorégraphiées par Ryan Heffington, et qui rappellent les clips à l’énergie contagieuse de l’interprète de Chandelier. C’est dans l’alternance des scènes dramatiques et ces visions de rêve que le film puise son originalité. Avec leurs couleurs vives, leurs rythmes entraînants et leurs mélodies douloureuses, tous ces passages montrent combien Sia est une musicienne accomplie, lui valant d’être également citée aux Golden Globes dans la catégorie meilleure comédie/comédie musicale.

Réserves mises à part, Music se révèle au final une jolie leçon sur l’acceptation des différences, l’amitié et la rédemption.

Odile Lefranc