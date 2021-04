Le réalisateur de Training Day et d’Equalizer va adapter la pièce de Tennessee Williams, La chatte sur un toit brûlant.

Antoine Fuqua va développer une nouvelle adaptation de la pièce de théâtre emblématique de Tennessee Williams, La chatte sur un toit brûlant (Cat on a Hot Tin Roof). Cette oeuvre s’articule autour d’une famille riche dans une plantation du Mississippi et explore la cupidité, la mort, le désir sexuel et la répression.

Elle a remporté un prix Pulitzer lors de sa première et a été relancée quatre fois à Broadway, plus récemment en 2008, avec une distribution entièrement afro-américaine composée de Terrence Howard (Ray, Collision), Anika Noni Rose (Dreamgirls), Phylicia Rashad et James Earl Jones.

« C’est un honneur de ramener à l’écran une telle production historique » a cité le journal spécialisé Variety dans un communiqué d’Antoine Fuqua, réalisateur de Training Day ou de The Equalizer. Selon ses propos, cette relecture « combinera des éléments de la pièce avec de nouvelles intrigues et les tissera ensemble pour l’adaptation sur grand écran ».

Stephen C. Byrd et Alia Jones-Harvey, les producteurs de la pièce qui a joué à guichet fermé depuis 2008, ont ajouté : « Nous avons entrepris de produire des pièces novatrices et de qualité à Broadway, avec des oeuvres emblématiques, et nous espérons maintenant reproduire cette recette avec le film La Chatte sur un toit brûlant. Nous sommes ravis de pouvoir donner vie à cette création classique de Tennessee Williams dans une nouvelle version avec Antoine Fuqua à la barre. ».

Le réalisateur produira via sa société Fuqua Films. Byrd et Jones-Harvey via Front Row.

L’adaptation la plus célèbre de La Chatte sur un toit brûlant, reste celle réalisée par Richard Brooks en 1958, avec Elizabeth Taylor et Paul Newman, tous deux nommés aux Oscars pour leurs rôles.

D’ici là, Antoine Fuqua devrait être de retour avec Infinite, prévu pour 2021 après avoir été repoussé plusieurs fois. Ce film de science-fiction, porté par Mark Wahlberg, a été décalé du printemps à la fin de l’été. Fuqua prendra également l’affiche avec le drame Emancipation centré sur l’esclavage, avec au casting Will Smith. Le film a déjà fait parler avec les récentes prises de position des deux personnalités pour ne pas tourner dans l’État de Géorgie.

Maxence-Yahia Lequere