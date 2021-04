Golda est le nouveau projet du réalisateur israélien Guy Nattiv qui a choisi l’actrice britannique Helen Mirren pour incarner l’ancienne Premier Ministre d’Israël, Golda Meir.

Ce projet de biopic retracera l’histoire de cette figure importante de la création de l’État d’Israël et première femme à devenir Première ministre du pays. Selon The Hollywood Reporter, c’est l’actrice britannique Helen Mirren qui prêtera ses traits à cette femme de pouvoir emblématique.

L’interprète de la Reine Élisabeth II dans The Queen de Stephen Frears, qui lui a valu l’Oscar de la meilleure actrice, incarnera ainsi cette première « dame de fer » (Margaret Thatcher ayant ensuite hérité de ce surnom).

Le récit se focalisera sur la Guerre du Kippour en octobre 1973 lorsque les forces égyptiennes, syriennes et jordaniennes ont lancé une attaque surprise contre Israël la vieille de ce jour du jeûne de Yom Kippour. Le conflit sanglant, qui a suivi, a notamment été relaté dans la récente série Valley of Tears sur HBO Max, avec Lior Ashkenazi.

Le producteur Michael Kuhn et le scénariste Nicholas Martin (Florence Foster Jenkins) ont décidé de se concentrer sur cet épisode de l’Histoire pour retracer les décisions prises par Golda Meir au milieu des luttes intestines de son cabinet entièrement masculin. Le réalisateur israélien Guy Nattiv revient sur quelques détails :

« Le brillant scénario de Nicholas Martin plonge dans le dernier chapitre de Golda alors que le pays fait face à une attaque surprise mortelle durant le jour le plus sacré de l’année, une poignée de généraux sapant le jugement de Golda, tout en subissant des traitements secrets pour sa maladie. Je ne pourrais pas être plus ravi de travailler avec la légendaire Madame Mirren pour donner vie à cette histoire épique, émouvante et complexe. ».

Guy Nattiv a notamment remporté l’Oscar du meilleur court métrage pour Skin, centré sur la violence des groupes néo-nazis, qu’il a ensuite transformé en long métrage avec en vedette Jamie Bell, Vera Farmiga et Danielle Macdonald. Cette adaptation a remporté le Prix de la critique internationale Fipresci au Festival de Toronto (TIFF).

Cette annonce fait suite à celle du mois dernier concernant un autre projet sur Golda Meir, une série intitulée Lioness, avec en vedette l’actrice israélienne Shira Haas (Unorthodox sur Netflix), qui retracera sa naissance à Kiev, son enfance américaine à Milwaukee et son rôle dans la formation d’Israël. Barbra Streisand, qui fait son incursion dans le monde du petit écran, agira en tant que productrice.

La vie de Golda Meir a déjà connu certaines adaptations, notamment dans Une femme nommée Golda, téléfilm biographique américain d’Alan Gibson (1982) où l’on retrouve la grande Ingrid Bergman, pour ce qui fut son dernier rôle avant sa mort. En 2005, c’est Lynn Cohen qui joue le rôle du Premier ministre dans Munich de Steven Spielberg.

La production de Golda devrait débuter en octobre prochain.

Dorian San José