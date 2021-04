Les premières images de Conjuring : sous l’emprise du diable, le troisième chapitre des aventures du couple Warren, attendu sur les écrans en juin prochain, ont été dévoilées.

Warner Bros. est habitué aux univers étendus. Après les films du DCU, ou encore l’univers avorté des Monster’s Universal, la major continue à développer sa franchise horrifique du Conjuring Universe avec en son centre le couple de démonologues, Ed et Lorraine Warren.

Conjuring : Les Dossiers Warren, Conjuring 2 : Le cas Enfield, Annabelle, La Nonne ou encore La Malédiction de la Dame Blanche, le succès des films phares et des spin-off est à chaque fois au rendez-vous.

Le troisième opus de la saga reine est de ce fait très attendu. Et si l’on se réfère à la bande annonce, qui insiste sur l’enquête plutôt que sur une quelconque maison hantée, il semble être différent de ses prédécesseurs.

Pour mémoire, les Warren ont été vus pour la dernière fois dans Annabelle 3 en tant que personnages secondaires, mais le couple n’a pas fait l’objet d’un film depuis The Conjuring 2.

Pour ce troisième opus, Ils vont enquêter sur une possible possession démoniaque liée à un meurtre dans le Connecticut. Ces nouvelles images révèlent qu’ils tentent de résoudre un homicide présumé, commis par Arne Cheyenne Johnson (Ruairi O’Connor). Ce faisant, ils rencontreront une puissante menace surnaturelle.

L’histoire « vraie » derrière ce pitch a déjà inspiré un téléfilm pour la chaîne NBC en 1983, The Demon Murder Case, écrit et réalisé par William Hale (The Time Tunnel). La même année, le roman The Devil in Connecticut, écrit par Gerald Brittle avec la collaboration de Lorraine Warren, prétend raconter l’histoire complète à la demande de la famille. Lors de sa republication en 2006, la famille d’Arne Cheyenne Johnson a poursuivi les auteurs pour diffamation. Ils estimaient entre autres que l’histoire de possession était un canular concocté par les Warren pour exploiter la famille et la maladie mentale de son frère.

Pour Conjuring 3, James Wan, le réalisateur des deux premiers volets, a passé le flambeau à Michael Chaves, qui a déjà œuvré dans l’univers avec La Malédiction de la Dame Blanche.

Patrick Wilson et Vera Farmiga reviendront bien évidemment en Ed et Lorraine. Le reste du casting est composé de Ruairi O’Connor (Spanish Princess) Sarah Catherine Hook (Monsterland) et Julian Hilliard (Penny Dreadful : La Cité Des Anges).

The Conjuring 3 : sous l’emprise du diable, qui devait initialement sortir en septembre 2020 mais repoussé à cause de la pandémie de Covid-19, est attendu au cinéma le 2 juin 2021 en France. Il sortira deux jours plus tard aux États-Unis en salle et sur HBO Max.

Maxence-Yahia Lequere

Trailer VOST

Trailer VF