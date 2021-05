Six ans après Chappie, le réalisateur sud-africain revient avec un thriller horrifique, tourné durant l’été 2020, en Colombie-Britannique. Produit avec un budget relativement réduit, Demonic a été projeté en exclusivité au marché du film de la Berlinale 2021. Des premières images des coulisses ont été mises en ligne.

Après trois longs-métrages prometteurs, il avait été un temps question que Neill Blomkamp planche sur un cinquième Alien, ou encore un remake de Robocop. D’où une longue absence des salles de la part du réalisateur. Absence qui s’arrêtera donc prochainement avec Demonic.

L’histoire du film est celle d’une jeune femme qui tente, à l’aide d’une nouvelle technologie, d’entrer en contact avec sa mère, plongée dans le coma. Ce faisant, elle se retrouve confrontée à des traumatismes insoupçonnés et libèrent ainsi des forces démoniaques surnaturelles.

Un pitch qui s’annonce dans la droite ligne de District 9, Elysium et Chappie, avec une histoire surnaturelle cachant des problématiques sociales. On sent cependant un tournant clair vers le cinéma d’horreur.

Tournant confirmé par le réalisateur, auprès de Entertainment Weekly : « Depuis longtemps, je m’intéresse à des films comme Paranormal Activity, et tous ces trucs à petit budget vraiment terrifiants, et on a donc commencé à travailler sur cette base ».

Au casting, on retrouvera Carly Pope, qui avait déjà joué pour Blomkamp dans Elysium, ainsi que Nathalie Boltt, qui jouait la sociologue Sarah Livingstone dans District 9. Il y aura également Chris William Martin (Adaline, Buried) et Michael Rogers (L’Assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford).

Pour seul aperçu du film, IFC Midnight, qui se charge de la production, a dévoilé quelques secondes filmées sur le plateau de tournage. On peut notamment y voir la présence de nombreux câbles et caméras, ainsi qu’une actrice harnachée de partout pour voler dans ce qui sera probablement une scène de possession.

Deux photos viennent agrémenter le teasing de la production, promettant un film oppressant et à la photographie assez glauque. De quoi faire grandir les attentes avant la sortie en salle, programmée aux États-Unis pour le 20 août.

Du même réalisateur, on attend plus de nouvelles d’Inferno, avec Taylor Kitsch, dont le tournage a dû être repoussé en raison de la crise sanitaire. Mais le projet qui suscite sans doute le plus d’impatience, c’est la suite annoncée du premier film de Neill Blomkamp, District 9. Toujours coécrite avec son épouse et scénariste Terri Tatchell, le film devrait s’appeler District 10, et il aura encore une fois comme premier rôle l’acteur Sharlto Copley.

Théotime Roux