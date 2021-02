Le réalisateur sud-africain Neill Blomkamp prépare une suite au film qui a lancé sa carrière, District 9.

En 2009, District 9 faisait connaître au monde entier le réalisateur Neill Blomkamp. Filmé en partie comme un documentaire, ce long métrage de science-fiction politique traitait de la condition des extraterrestres immigrés sur Terre et parqués dans des ghettos.

Une métaphore des problèmes sociaux en Afrique du Sud, pays d’origine de Blomkamp. Il s’agissait aussi d’une adaptation de son court-métrage, Alive in Joburg. Parrainé par Peter Jackson, District 9 remporta un beau succès et lança la carrière de son réalisateur.

Ses films suivants restèrent dans la même lignée, mêlant problèmes sociaux et science-fiction, qu’il s’agisse de Elysium ou de Chappie. Si sa filmographie n’est pas des plus fournies, le réalisateur a pourtant travaillé sur de nombreux projets, la plupart avortés, comme une suite d’Alien ou un remake de Robocop.

Récemment, il devait tourner un thriller de science-fiction intitulé Inferno, avec Taylor Kitsch. Mais la pandémie a poussé la production AGC Studios à revoir ses ambitions. Blomkamp a donc tourné un autre projet, horrifique cette fois, appelé Demonic. AGC l’a présenté aux acheteurs potentiels pendant le Marché du film au Festival de Berlin. Pour l’instant, aucune date de sortie n’est prévue.

Le cinéaste a donc récemment annoncé sur Twitter être en train de travailler à l’écriture de District 10, la suite de son premier film. De quoi réjouir les fans car jusqu’ici Blomkamp était resté évasif sur ce projet.

Ainsi, en 2017, lors d’une séance de questions-réponses sur Reddit pour Variety, il avait déclaré : « Pour District 10, la réponse est techniquement oui. Je veux revenir dans ce monde et raconter le reste de l’histoire de Wikus et Christopher. Le problème maintenant, c’est que j’ai beaucoup d’autres projets et idées sur lesquels je veux aussi travailler… Mais surtout, la véritable RAISON de faire District 10 doit être absolument claire. Le premier film était explicitement inspiré de problèmes réels en Afrique du Sud qui m’affectent personnellement, et nous devons nous assurer que le prochain n’oublie pas cela. ».

Pour se tenir à cette ambition et l’assister à l’écriture, il peut compter sur sa compagne et scénariste habituelle Terri Tatchell, ainsi que sur son acteur fétiche Sharlto Copley. Ce dernier est par ailleurs attendu prochainement dans le film de Tony Stone, Ted K., où il interprétera le célèbre terroriste américain et mathématicien de formation Ted Kaczynski, alias Unabomber.

Raphaël Mussard