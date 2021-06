La MGM et les producteurs Deon Taylor et Roxanne Avent Taylor préparent une relecture de Blacula, classique de l’horreur et de la blaxploitation de 1972.

Ce nouveau film sera une suite-reboot modernisée, prenant pour base l’œuvre classique, Blacula, le vampire noir, réalisée par William Crain en 1972, avec dans le rôle-titre William Horace Marshall. Cette nouvelle version reprendra là où la saga originale s’est arrêtée, après la suite de 1973, Scream Blacula Scream, et se déroulera dans une ville métropolitaine post-pandémie.

Selon Variety, Blacula, enseveli, se réveille deux siècles plus tard, prêt à venger la mort de ses ancêtres. Cette relecture du personnage devrait appuyer sur l’appropriation culturelle qui fait toujours débat. Pour rappel, Blacula est un ancien prince africain qui a été maudit par Dracula après que ce dernier n’a pas accepté de mettre fin à la traite des esclaves.

Deon Taylor dirigera le projet, basé sur un scénario coécrit avec Micah Ranum. Roxanne Avent Taylor et Aaron L. Gilbert sont à la production.

« Blacula est sans doute l’une des franchises de la blaxploitation les plus prestigieuses et très importante pour la culture car elle a donné naissance à une vague de films d’horreur du genre, qui a changé la donne dans la façon dont les Noirs étaient vus sur grand écran », a déclaré Deon Taylor.

Il ajoute : « J’adorais regarder Blacula quand j’étais jeune et j’étais fier que William Marshall soit né dans la mêle ville que moi. C’est étonnant que cette franchise n’ait jamais eu la reconnaissance par rapport à d’autres films de genre, mais ce reboot est sur le point de changer les regards. Merci à Aaron, Brenda ainsi qu’à tout le monde chez MGM de nous avoir rejoints dans cette aventure. ».

Cette annonce survient alors que Hidden Empire Film Group, société de production indépendante, connaît un lancement impressionnant avec sa comédie d’horreur The House Next Door : Meet the Blacks 2, qui a dominé le box-office avec un premier week-end de sortie limitée, empochant déjà un million de dollars.

Maxence-Yahia Lequere