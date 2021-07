Encore une nouvelle action pour le réalisateur ! Quentin Tarantino achète son deuxième cinéma, le Vista Theatre.

Quentin Tarantino a annoncé avoir acquis le célèbre Vista Theatre situé à Los Angeles, sur Sunset Boulevard. Ce cinéma à écran unique, fermé en raison de la pandémie, rouvrira plus tard cette année.

« J’ai acheté le Vista sur Sunset Boulevard ! », a fièrement déclaré Tarantino au micro du podcast Dax Shepard’s Armchair Expert. « Nous l’ouvrirons probablement vers Noël. Nous garderons le concept d’un seul film projeté. Le Vista est comme LE joyau sur la couronne. Nous privilégierons les meilleures copies, nous montrerons des films plus anciens. ».

L’acquisition du Vista Theatre ne surprend pas vraiment puisque Quentin Tarantino œuvre depuis longtemps pour préserver une certaine vision d’Hollywood, très old school. Ce célèbre cinéma de Sunset Boulevard a ouvert ses portes en 1923, en tant que cinéma à écran unique. C’est l’une des structures historiques restantes des années 1920, lorsque Hollywood a été construit pour la première fois et a commencé à attirer des résidents dans ses nouvelles maisons de banlieue des zones proches du centre-ville de Los Angeles.

Quentin Tarantino reste donc fidèle à lui-même, avec une multitude de projets sous le coude. Si, pour le grand écran, une suite de Star Trek semble finalement peu probable (« Je suis en train de m’éloigner de Star Trek, et je n’ai même pas encore eu de rendez-vous avec les gars qui s’en occupe » avait-il en effet confessé au podcast The Consequence of Sound en 2019) et que la rumeur sur celle de Kill Bill court depuis longtemps, le réalisateur à d’autres projets.

Le livre Once Upon a Time… in Hollywood est paru aux éditions Harper Perennial le 29 juin 2021. Comme le long-métrage du même nom, doublement oscarisé, la version roman suit sur 416 pages les personnages incarnés par Leonardo DiCaprio et Brad Pitt : Rick Dalton, un acteur de western sur le déclin, et Cliff Booth, sa doublure. L’histoire du livre se déroule au crépuscule des années 60 lorsque le mouvement hippie prend fin. Pour étoffer son livre, il s’est appuyé sur de nombreuses notes et scènes coupées du film. Les éditions Fayard ont prévu une publication française pour le 18 août.

Rappelons par ailleurs que Quentin Tarantino reste toujours déterminé à arrêter le cinéma et prendre sa retraite après son dixième film.

Maxence-Yahia Lequere