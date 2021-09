Cinq ans après le ratage The Last Face, Sean Penn revient avec un nouveau film ambitieux, Flag Day. Pour la première fois, l’acteur-réalisateur sera des deux côtés de la caméra, accompagné notamment de sa fille, Dylan Penn.

Présenté en sélection officielle au dernier Festival de Cannes, Flag Day raconte l’histoire vraie de Jennifer Vogel, émerveillée toute son enfance par son aventurier de père, John Vogel. Découvrant au fil des années sa vie secrète de braqueur et de faussaire, elle va devoir s’en émanciper pour réaliser sa vocation de journaliste d’investigation.

C’est en 2005 qu’elle va raconter cette histoire dans son autobiographie, Flim-Flam Man : The True Story of My Father’s Counterfeit Life.

Une relation filiale qui promet d’être particulièrement vive à l’écran, puisque les rôles de John et Jennifer Vogel seront portés respectivement par Sean Penn et sa fille, Dylan Penn. Son frère, Hopper Jack Penn, est également de la partie dans le rôle de Nick Vogel. Dans le rôle du père, Sean Penn semble déterminé à vouloir prouver à sa fille la valeur qu’elle a à ses yeux, en faisant son possible pour mettre derrière lui cette vie de criminel.

Accueilli par une standing ovation de quatre minutes à Cannes, Flag Day semble en bonne passe pour récolter un meilleur accueil que le précédent film de Sean Penn, The Last Face, qui avait été abattu par la critique.

Reste à voir si ce casting familial, accompagné d’autres grands noms comme Josh Brolin, Eddie Marsan, Regina King ou encore Katheryn Winnick, convaincra le public lors de sa sortie en salles le 29 septembre prochain.

Théotime Roux