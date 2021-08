Les premières images du nouveau film de Ridley Scott ont enfin été dévoilées, avec une distribution en or, menée par Lady Gaga et Adam Driver.

Prévu pour novembre, House of Gucci racontera l’affaire très médiatique de l’assassinat de Maurizio Gucci, petit-fils et héritier de Guccio Gucci, le fondateur de la marque de luxe.

Derrière ce meurtre, se trouve Patrizia Reggiani, commanditaire de l’assassinat pour toucher l’héritage alors que Gucci s’apprêtait à se remarier avec une autre. S’ensuivra un procès très suivi par le public et la presse en Italie, qui verra attribuer le surnom de « veuve noire » à Patrizia Reggiani.

Le trailer révèle une très grande variété de décors, allant des Alpes italiennes au célèbre Club Studio 54 de New York, en passant par le couloir où Maurizio Gucci aura fini ses jours. C’est aussi l’occasion d’en découvrir davantage sur les looks arborés par les acteurs de cette sombre affaire. Au premier plan, Lady Gaga semble plus à l’aise que jamais devant la caméra, bien décidée à confirmer la révélation A Star Is Born. À ses côtés, dans les rôles de la fratrie Gucci, on retrouve Adam Driver, Jeremy Irons, Al Pacino et surtout Jared Leto, méconnaissable avec ses kilos supplémentaires et son crâne chauve.

On avait déjà pu en voir un peu plus du casting, avec les affiches qui ont récemment été dévoilées, ainsi que les photos de tournage qui montraient Adam Driver et Lady Gaga dans un paysage de montagnes enneigées. Une communication qui fait grandir de nombreuses attentes, à l’exception notable de la famille Gucci elle-même, qui s’est dite « très déçue » par le film, qualifiant les choix de casting de « honteux » et « horribles », d’après le magazine Dazed and Confused.

Après plusieurs reports dus à la pandémie, la sortie de House of Gucci réalisé et produit par Ridley Scott est fixée le 24 novembre 2021, distribué par Universal Pictures. Rappelons que cette année célèbre le centième anniversaire de la Fondation de Gucci.

Théotime Roux