Des images prises sur le tournage de House of Gucci de Ridley Scott montrent un Jared Leto totalement méconnaissable pour incarner Paolo Gucci, le cousin de Maurizio.

Le tournage de House of Gucci se poursuit en Italie. Ce drame biographique dirigé par Ridley Scott revient sur l’assassinat du magnat de la mode, Maurizio Gucci, commandité par son ex-épouse Patrizia Reggiani.

Une histoire de famille, de pouvoir et de trahison à l’italienne, qui réunit un casting haut de gamme. Des photographies d’Adam Driver et Lady Gaga dans la peau des époux avaient déjà circulées. Au fur et à mesure, nous découvrons de nouvelles informations qui suscitent de plus en plus d’intérêt.

Un personnage en particulier retient l’attention. Paolo Gucci est le cousin de Maurizio. Ce patriarche ventripotent est interprété par… l’acteur polymorphe Jared Leto.

C’est une transformation radicale pour l’acteur. Calvitie, moustache et cheveux mi-longs, il s’exhibe dans les vêtements flamboyants de la marque italienne. Certes, il fait partie de ces caméléons qui aiment changer d’apparence d’un rôle à l’autre. On l’a découvert amaigri dans Requiem for dream, grossi dans Chapter 27, transgenre dans Dallas Buyers Club, sans oublier bien sûr son excentrique maquillage de Joker dans les films DC Comics.

Des photographies du tournage circulant sur Twitter permettent de juger du fantastique travail de maquillage effectué par l’équipe de production pour transformer et vieillir son visage. Le magazine Elle rapporte des clichés d’une scène tournée au Lac de Côme où l’on peut parfaitement apprécier la métamorphose. Dans cette séquence, Leto a donné la réplique au légendaire Al Pacino. L’interprète de Michael Corleone joue le rôle d’Aldo Gucci et qu’on peut voir notamment au bras de Lady Gaga sur quelques images.

L’attente est donc conséquente pour House of Gucci, mais aucune date de sortie n’est encore prévue. Pour patienter, on pourra retrouver Jared Leto dans le thriller Une affaire de détails sur HBO Max. Quant à Ridley Scott, nous savons qu’après l’Italie, il se tournera vers la France pour nous raconter l’histoire de Napoléon.

Raphaël Mussard

Se filtran imágenes de Jared Leto caracterizado como Paolo Gucci para la cinta #HouseOfGucci, de Ridley Scott. 📸 🎬 Vía: DailyMailCeleb pic.twitter.com/8f7DurKZm2 — Monterrey Live (@monterrey_live) March 17, 2021

this is apparently Jared Leto as Paolo Gucci in the new Ridley Scott film. Best Hair & Make Up Oscar in the fucking BAG! pic.twitter.com/B1D4g4SkvJ — 🦅🦄 🐐🧛🏾 (@wizcartii) March 18, 2021

Jared Leto in character for Paolo Gucci on the set of “House of Gucci”!! 🇮🇹🤯

(March 17th, 2021) pic.twitter.com/Rt6X4EyWtr — Jared Leto Zone 🌎 (@jaredletozone) March 17, 2021