Le réalisateur Zack Snyder a dévoilé les premières images de Jared Leto en Joker dans des scènes inédites de Justice League.

Depuis octobre dernier, nous savons que le clown maléfique de l’univers DC fera son apparition dans la nouvelle version de Justice League, recréée par Zack Snyder. Et, plus surprenant encore, qu’il sera de nouveau incarné par Jared Leto, malgré les mauvaises critiques que lui causèrent sa performance dans Suicide Squad de David Ayer.

Lors d’un entretien récent avec Vanity Fair, Snyder a dévoilé en début de semaine les premières images de sa vision du Joker. Il y a de quoi rassurer les fans : nous ne sommes plus dans Suicide Squad. Plus de tatouages, de costumes clinquants ni de dents d’acier. Ce Joker-là n’est plus bling-bling.

Les cheveux longs et le visage couvert de cicatrices, il porte une tenue d’hôpital sale et élimée. Une imagerie plus classique pour le psychopathe grimé, qui semble avoir rampé hors de l’asile d’Arkham, prêt à commettre les méfaits que seul son cerveau malade est capable d’imaginer.

Snyder s’est exprimé plus longuement sur ses idées concernant le personnage. Aussi, il nous apprend que lors d’une scène, le joker portera un gilet pare-balles recouvert de badges de policiers. « Il a des tonnes de badges. Ce sont ses trophées. ».

Le cinéaste aurait également prévu de confronter Batman avec son plus mortel ennemi dans une séquence de dialogues à portée psychologique. « Ce qu’il y a de cool avec cette scène, c’est que le Joker parle à Batman de Batman. Il l’analyse sur ce qu’il est et qui il est. J’ai pensé que les fans de l’univers DC méritaient ce moment. Le Joker de Jared Leto et le Batman de Ben Affleck n’ont jamais été vraiment face-à-face. ». Une scène qui permettra également de revenir sur un traumatisme que le clown a causé chez l’homme chauve-souris. Le meurtre d’une personne importante…

Si on ignore encore ce qu’il est advenu de ses tatouages que portait le Joker dans Suicide Squad, Snyder dit vouloir ne pas se laisser embêter par ce qu’ont fait ses prédécesseurs. De toute évidence, il semble prendre plaisir à remanier le matériau d’origine.

Raphaël Mussard