La nouvelle version de Justice League retravaillée par Zack Snyder incluera des scènes inédites. Le Joker y fera une apparition sous les traits de Jared Leto, son interprète dans Suicide Squad.

On le croyait supplanté par Joaquin Phoenix dans le film de 2019, et pourtant Jared Leto va remettre son maquillage de clown pour un nouveau numéro, selon The Hollywood Reporter. Le spectacle est mené par Zack Snyder, qui reprend en main son film volé, Justice League.

Rappelons l’affaire : en 2017, le réalisateur de Man of Steel et Batman v Superman devait poursuivre son exploration de l’univers DC Comics en dirigeant Justice League, supposé être le point d’orgue de la saga. Or, durant le tournage, il est frappé par une tragédie personnelle et doit se retirer du projet. Le studio confie en catastrophe le métrage à Joss Whedon, réalisateur phare de la concurrence connu pour les films Avengers.

Le résultat final se prend une volée de bois vert de la critique et suscite la hargne des fans. Ces derniers réclament de voir le film tel que Snyder l’avait initialement imaginé.

HBO les a bien compris, et annonce en mai 2020 la sortie d’un Snyder’s cut en exclusivité sur sa plateforme HBO Max. Intitulé officiellement Zack Snyder’s Justice League, le projet sera diffusé sous la forme d’une minisérie de quatre heures. De nouvelles scènes seront tournées avec les acteurs d’origine, Ben Affleck, Ray Fisher et Amber Heard. Une équipe à laquelle vient donc s’ajouter Jared Leto, qui n’apparaissait pourtant pas dans le film d’origine.

Il est à noter que les deux producteurs exécutifs Jon Berg et Geoff Johns, superviseurs de la version « sauvetage » de Joss Whedon, ont été retirés des crédits. Des sources proches du duo, assure toujours The Hollywood Reporter, aurait confirmé ce retrait volontaire, qui serait à interpréter comme une manifestation de respect à l’égard de Snyder. Difficile toutefois de ne pas faire le lien avec les accusations de Ray Fisher, l’interprète de Cyborg, qui rendait Berg et Johns responsables des abus de Whedon sur le tournage.

Une controverse qui n’est pas sans rappeler celle concernant le comportement de Jared Leto sur le plateau de Suicide Squad. En effet, l’acteur possédé par son rôle de Joker aurait mené la vie dure à ses camarades en faisant diverses blagues de mauvais goût. Malgré cet investissement dans le personnage, sa performance fut détestée du public et de la critique.

Cette nouvelle version de Justice League s’annonce donc bien surprenante et a des airs de revanche, pour Snyder comme pour Leto.

Raphaël Mussard