Résumé : En abordant ses principaux genres et les personnalités qui ont fait sa renommée, Hong Kong Action dresse un passionnant état des lieux de 50 ans de cinéma d’action hongkongais, que celui-ci assène sa colère par le tranchant d’un sabre, la fulgurance d’un coup de poing ou le canon d’un fusil.

♥♥♥♥ ♥

En choisissant d’ouvrir son ouvrage par l’évocation de sa fréquentation des vidéo-clubs, ancien lieu de prédilection des cinéphiles du magnétoscope, Marvin Montes, journaliste pour les sites aVoir-aLire et CinéDweller et animateur du podcast Final Cut, rappelle que les films hongkongais demeurèrent longtemps un territoire inédit connu par les seuls spécialistes et aficionados du cinéma de genre asiatique. C’est son histoire, à la fois riche et complexe, que se propose d’explorer l’auteur. Après avoir rappelé les déterminismes historiques, économiques, politiques et culturels qui accompagnèrent son émergence, l’ouvrage se concentre sur les genres qui firent sa renommée nationale puis internationale. Wu xia pian et Kung-fu pian, Kung-fu comédies et polars, la cinématographie hongkongaise évolue rapidement et intègre diverses hybridations qui font écho à la situation historique du pays. Du protectorat britannique à la rétrocession à la Chine en 1997, Hong-Kong navigue entre l’Occident et l’Orient, l’innovation et le respect des traditions. Ses acteurs fétiches (Jackie Chan, en tête) et ses réalisateurs-phares (Tsui Hark puis John Woo) attestent de la fécondité de cette rencontre qui entamera à partir des années 1990, une inévitable pente descendante. L’intérêt de l’étude est de parvenir à associer l’objectivité de l’approche historique un évident intérêt esthétique pour les œuvres abordées. À l’intérieur d’encarts, des collaborateurs de l’auteur reviennent en détail sur les spécificités, formelles, dramaturgiques et méthodologiques, de certaines productions essentielles (Ip Man ; A Touch of Zen ; Crazy Kung-Fu ; The Butterfly Murders ; The Killer ; Volte-face ; Le Marin des mers de Chine). Se concluant par un retour sur l’influence exercée par le cinéma de genre hongkongais à l’étranger (Matrix ; Kill Bill ; Le Pacte des loups…), l’auteur ne se contente pas d’une simple énumération de titres, mais fait preuve d’une exigence analytique et d’un souci pédagogique qui lui permet de s’adresser à un lectorat élargi. Assorti d’une bibliographie et de quelques illustrations de bonne facture, cet ouvrage se présente en définitive comme une solide introduction au cinéma de la Perle de l’Orient.