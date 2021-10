À l’approche d’Halloween, Rob Zombie partage une photo officielle de son prochain film adapté de la série des années 60 et nous présente la famille Munster.

Grâce à cette première image, Sheri Moon Zombie et Jeff Daniel Phillip se confirment dans les rôles de Lily et Herman Munster. Dan Roebuck incarnera, quant à lui, le Grand-Père Munster.

Comme le réalisateur l’avait promis, nous pouvons admirer en arrière-plan la demeure hantée de la famille de monstres, reconstruite en chair et os : le 1313 Mockingbird Lane. Jusque-là, seules des images de la fabrication des prothèses avaient été révélées sans pouvoir admirer les acteurs dans leurs costumes respectifs. C’est maintenant chose faite et, le moins que l’on puisse dire, c’est que la ressemblance à la série d’origine est frappante.

Inspiré des classiques de la littérature et du cinéma d’épouvante, Les Monstres (The Munsters) suivait une famille passant des contrées de la Transylvanie à la banlieue américaine. Le père, Herman, était un sosie de Frankenstein ; la mère, Lily, une goule aux dents acérées ; leur fils Eddie, un loup-garou ; le grand-père, un vampire ; alors que leur nièce Marilyn représentait la seule personne normale de la maisonnée.

D’abord musicien et chanteur de métal, Rob Zombie se lance dans le cinéma en s’inspirant directement des films d’horreur du milieu du XXe siècle. Le choix d’Universal de lui confier le projet d’adaptation de la série qui concurrençait La Famille Addams semble être idéal. D’autant plus que le réalisateur aime jouer sur les ambivalences morales en explorant le psychisme de ses personnages comme dans The Devil’s Rejects ou son remake d’Halloween.

Pour l’instant, aucune information concernant une date de sortie en salle ou en SVOD n’a été communiquée.

Emilie Bollache