Le thriller dramatique Rebecca, premier film américain d’Alfred Hitchcock oscarisé en 1940 va bénéficier d’une nouvelle version, toujours adaptée du roman à succès de Daphné Du Maurier, portée par Armie Hammer et Lily James.

Remake plus discret que d’autres projets, le remake de Rebecca, adapté par Alfred Hitchcock en 1940 d’après le roman de Daphné Du Maurier, se précise.

À la barre du film qui devrait rejoindre le catalogue de Netflix, Ben Wheatley, réalisateur, coscénariste et monteur de Kill List, également derrière le thriller SF High-Rise, basé sur le roman d’anticipation de J.G Ballard.

Le long-métrage reprendra l’intrigue initiale, dans laquelle une jeune femme épouse Maxim de Winter, un riche veuf qui l’emmène vivre dans son château en Cornouailles, hanté par le souvenir de son ex-femme décédée, Rebecca. Un récit aux accents gothiques paru en 1938.

Dans le classique d’Hitchcock, le premier de sa filmographie tourné en Amérique, et le seul qui lui vaudra l’Oscar du Meilleur film, le jeune couple était joué par Laurence Olivier et Joan Fontaine, sœur de la regrettée Olivia de Havilland. Cette nouvelle version met en avant Armie Hammer (Call Me By Your Name) et Lily James (Baby Driver), que l’on peut apercevoir sur les premiers clichés du films publiés dans le Daily Mail.

Toutefois, pas question pour le cinéaste de laisser Alfred Hitchcock hanter son film. L’actrice qui prêtera ses traits à Mrs de Winter a qualifié la mouture de Wheatley comme personnelle et « parfois psychédélique ».

À l’écriture, la scénariste Jane Goldman (Kick-Ass, La dame en noir, The King’s man : Le cercle d’or), qui travaille également sur l’adaptation de La Petite Sirène en film live pour Disney. Cette dernière aurait également donné une touche féministe au récit de Du Maurier, « Nous faisons une adaptation pour aujourd’hui, avec l’idée que les femmes ne sont pas nécessairement le sexe le plus faible », a ajouté à ce sujet Lily James, citée par le Daily Mail.

La veine horrifique de Ben Wheatley devrait influer sur le rendu final, qui sera disponible sur Netflix à partir du 21 octobre.