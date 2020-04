Soixante-cinq ans après sa sortie hexagonale, un projet d’adaptation du culte de Charles Laughton, incarné par l’inoubliable Robert Mitchum, est en route chez Universal.

Le film culte et glaçant de Charles Laughton sorti en 1955 va être revisité. Cette nouvelle impromptue provient de Variety, qui annonçait mercredi 8 avril que le projet est bien en route. Derrière cette version, supposée moderne, du classique américain tiré du livre éponyme Davis Grubbs, se trouve le studio Universal Pictures, qui a acquis les droits du long-métrage porté par Robert Mitchum. Matt Orton (Operation Finale) en signera le scénario.

Le film devrait reprendre l’histoire initiale située dans l’Amérique rurale, où un pasteur peu avenant aux intentions troubles pourchasse deux enfants dont le père décédé, incarcéré pour vol et meurtre, leur a confié 10.000 dollars. Mais si La Nuit du chasseur (The Night of the Hunter) et son ambiance unique de thriller, en partie inspirée de l’expressionnisme allemand, font désormais l’unanimité, sa reconnaissance, bien tardive, a mis un point final à la carrière de réalisateur de Charles Laughton, acteur pourtant reconnu du grand écran.

Désormais classé parmi les plus grands films de tous les temps, – notamment par le magazine Empire – l’œuvre de Laughton va connaître une relecture contemporaine. Si l’on sait très peu de choses sur le film en préparation, Variety affirme que celui-ci sera produit par Peter Gethers et Amy Pascal (productrice de Spider-Man : Homecoming, Spider-Man Far From Home).

Aucune date de tournage n’a encore été communiquée et le détail du casting reste inconnu. Ce nouveau projet du studio pour le moins inattendu succède au Missionnaire du mal, premier remake – anecdotique – mené par David Greene sous forme de téléfilm, sorti en 1991. Plus de précisions autour du film sont attendues dans les prochains mois.