Résumé : Vous qui vous tenez ce livre… Où êtes-vous ? Dans un camp de vacances ? Dans une cabane abandonnée ? En train de faire du baby-sitting ? Vous entendez des bruits suspects ? Si en plus, votre ami qui est parti voir ce qu’il se passe ne revient pas, c’est que vous êtes sûrement dans un film d’horreur ! Mais pas de panique : ce livre est votre salut !

Êtes-vous bien sûr de ne pas faire partie d’un film d’horreur ? C’est à partir de cette question forte simple en apparence que Seth Grahame-Smith, producteur (Clark and Michael ; Lego Ninjago, le film), scénariste (Hard Times ; Dark Shadows) et romancier (Orgueil et Préjugés et Zombies ; Abraham Lincoln, chasseur de vampires) se propose avec force d’humour de décrypter les codes et principes du cinéma horrifique. Des sous-genres (slasher ou film de zombies) aux lieux (maisons hantées et camps de vacances) en passant par les personnages et les objets-types, les constructions dramatiques et les atmosphères visuelles, l’auteur évoque avec beaucoup de justesse les stéréotypes et clichés qui continuent, malgré tout, de nous faire dresser les cheveux sur la tête. Ce petit manuel qui s’adresse autant aux cinéphiles qu’aux amateurs occasionnels du cinéma de genre, remplit parfaitement son rôle : on rit (beaucoup) et on ne le repose qu’une fois sa lecture terminée. Car par son ton ironique (parfaitement restitué par la traduction de Stéphanie Chaptal) et sa capacité à se jouer de nos horizons d’attente, Grahame-Smith parvient à nous tenir en haleine. En ce sens, ce guide de survie trouve tout à fait sa place au sein de son œuvre romanesque. À l’instar de sa relecture horrifique du chef-d’œuvre de Jane Austen ou de sa transposition de la figure de Lincoln à l’intérieur d’un imaginaire gothique, l’auteur concilie l’irrévérence et l’hommage sincère. Si Grahame-Smith se moque du cinéma d’horreur, c’est aussi pour nous prouver que ses conventions, aussi éculées soient-elles, fonctionnent toujours. Au fur et à mesure de la lecture on prend alors conscience du caractère fédérateur qui se rattache à ce registre. Qui n’a jamais craint de pénétrer à l’intérieur d’une maison abandonnée ou de se promener la nuit près d’un champ de maïs ? C’est à ce lectorat, friand de sensations fortes, que l’auteur s’adresse en premier lieu, nous offrant quelques moyens de mieux comprendre la nature de ces images désormais gravées dans notre mémoire collective. Assorti d’une petite mais belle préface signée par le regretté Wes Craven et accompagné d’illustrations de Chris King (dessinateur de la saga Penny Dreadful), l’ouvrage se dévore à pleines dents et se savoure sans modération aucune.