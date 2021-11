À l’occasion du Disney + Day, la plateforme de streaming a annoncé la venue d’un prequel à la saga de science-fiction pour l’été 2022.

Trois ans après le décevant The Predator de Shane Black (The Nice Guys, Iron Man 3), un cinquième film rejoint les rangs, prenant place 300 ans avant notre ère. Prey se déroulera au cœur d’une tribu de Comanches dans laquelle la jeune Naru (Amber Midthunder) veut prouver sa valeur en tant que guerrière. L’arrivée menaçante des Predators en sera l’occasion.

Prey marque le deuxième long-métrage de Dan Trachtenberg après 10 Cloverfield Lane qui avait obtenu un joli succès en 2016 pour son ambiance angoissante sous forme de huis clos. Attaché au projet depuis 2020, il retrouve donc le thème de l’invasion alien avec ce nouveau film.

Apparu pour la première fois en 1987 face à Arnold Schwarzenegger, le Predator est une race extraterrestre qui fait de la Terre son terrain de chasse. Prenant toujours place dans une époque contemporaine des quatre précédents films, ce prequel devrait cette fois-ci suivre la première visite de ces chasseurs sur notre planète.

Amber Midthunder (Legion, Roswel : New Mexico) a été présentée comme un membre des Comanches, un peuple autochtone d’Amérique émergeant au XVIIIe siècle. Elle cherche à tout prix à protéger sa tribu et en aura « la chance lorsqu’elle se retrouvera face à face avec le chasseur le plus dangereux de tous, le prédateur d’un autre monde ».

Produit par 20th Century Studios, Prey sera diffusé sur Disney + sous la bannière Star et sur Hulu aux États-Unis à l’été 2022. Pas encore de date précise annoncée.

Emilie Bollache