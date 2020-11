Dan Trachtenberg, connu pour avoir réalisé 10 Cloverfield Lane, est en pourparlers avec 20th Century Studios pour diriger un nouvel épisode de la saga Predator.

Dan Trachtenberg avait créé la surprise en 2016 en relançant de façon inattendue la franchise Cloverfield. Cette licence, créée par J.J. Abrams en 2008, montre l’Amérique dévastée par une créature gigantesque venue d’ailleurs.

Le premier Cloverfield était un found footage. Pour le deuxième opus, 10 Cloverfield Lane, Trachtenberg prenait un autre parti. Il s’agissait d’un huis clos paranoïaque entre trois personnages coincés dans un bunker, entièrement coupés du monde extérieur. Cette orientation plus psychologique a été globalement appréciée de la critique et du public. Ainsi, Cloverfield s’est vu doter d’une troisième suite, The Cloverfield Paradox en 2018, et une quatrième serait actuellement en développement.

20th Century Studios a peut-être pensé que Trachtenberg pouvait être un providentiel sauveur d’une franchise en déroute. Qu’il pourrait faire quelque chose pour le malheureux Predator. Deadline a le premier annoncé la nouvelle du recrutement de Trachtenberg pour diriger un cinquième film sur les extraterrestres amateurs de gros gibier humains.

On ne présente plus l’oeuvre d’origine, réalisée en 1987 par John McTiernan, et mettant en scène Arnold Schwarzenegger affrontant une des créatures les plus charismatiques du grand écran. Ce film appartient à la légende. A suivi trois ans plus tard une suite sympathique en milieu urbain réalisée par Stephen Hopkins, avec Danny Glover et Gary Busey.

La saga s’est ensuite enfoncée dans la médiocrité. Les predators reviennent dans les années 2000 pour affronter les extraterrestres d’en face dans les cross-over Aliens vs Predators, des films et jeux vidéo plus ou moins divertissants.

C’est en 2010 que la franchise connaît un véritable nouvel épisode : Predators avec Adrien Brody, réalisé par Nimród Antal, d’après une idée de Robert Rodriguez. L’objectif était de lancer une toute nouvelle saga avec les chasseurs de l’espace. Cependant, le film eut peine à convaincre et les suites annoncées ne virent jamais le jour.

La Fox fit une nouvelle tentative en 2018. Les predators passèrent entre les mains d’un vétéran, Shane Black. Ce dernier faisait partie du casting d’origine en 1987. Il a depuis connu une carrière à Hollywood comme scénariste et réalisateur. Intitulée The Predator, sa version était attendue avec curiosité mais fut un ratage critique et public.

Aussi, Dan Trachtenberg se voit confronter à un véritable challenge, relancer une licence qui patauge depuis trente ans. Le scénario, dont le pitch n’a pas encore été dévoilé, sera rédigé par Patrick Aison, producteur et scénariste des séries Kingdom, Jack Ryan et Treadstone. Nouvelle opportunité ou relance inutile ? Affaire à suivre.

Raphaël Mussard