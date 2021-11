Résumé : Lorsqu’Interpol déclenche une Alerte Rouge – destinée à traquer et capturer les criminels les plus recherchés au monde –, le FBI fait appel à son meilleur profiler, John Hartley. Il sillonne la planète jusqu’au jour où il se retrouve embarqué dans un braquage spectaculaire et contraint de s’associer au plus grand voleur d’œuvres d’art au monde Nolan Booth pour… arrêter la voleuse d’œuvres d’art la plus recherchée au monde, « le Fou ».

♥♥♥ ♥♥

Film d’espionnage parfaitement formaté pour séduire le grand public, Red Notice surprend peu mais a le mérite de tenir le rythme pour mieux nous divertir. Au programme de la nouvelle production Netflix : un tour du monde à la recherche de trésors perdus qui pousse un profiler du FBI à faire équipe avec un voleur d’œuvres d’art aussi doué que suffisant. Rien de bien neuf au pays des buddy movies testostéronés dont le réalisateur Rawson Marshall Thurber avait déjà testé la recette avec Agents presque secrets (2016). Les amateurs d’explosions, de combats chorégraphiés, de courses-poursuites et de répliques bien senties en auront pour leurs frais, tandis que les autres trouveront leur intérêt du côté du casting du film. Aux côtés de l’inébranlable Dwayne Johnson, Ryan Reynolds assure la dimension décalée du film à travers son air désabusé, passant progressivement de l’indifférence feinte à l’innocence réelle. Les deux acteurs profitent donc de la production pour s’affirmer comme les grands spécialistes d’un cinéma d’action débridé, réunissant la fulgurance verbale du sketch comique et celle physique du blockbuster pyrotechnique. Mais si la distribution de Red Notice joue d’abord la carte de la virilité (et donc de la sécurité), le scénario aménage une place privilégiée à l’actrice Gal Gadot qui constitue peut-être la principale originalité de la production. Affichant une féminité décomplexée qui n’hésite pas à réinvestir les clichés pour mieux les détourner, le personnage se présente comme une génie du Mal aussi rusée que séduisante. Faisant merveille dans les séquences d’action comme dans les scènes de dialogues, Gadot synthétise les apports de ses deux partenaires masculins tout en conservant une aura de mystère qui sauve fréquemment le film de ses carences d’inspiration. L’honneur est sauf donc, la transformation du traditionnel tandem en triumvirat creusant un peu la profondeur d’un film qui s’assume d’abord pour ce qu’il est : un divertissement qui s’embarrasse peu du premier degré et parvient, de ce fait, à nous arracher quelques sourires.