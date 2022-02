Résumé : Actrice, acteur, ce livre est fait pour vous ! Votre vie d’artiste peut vite ressembler à un parcours du combattant, à cause de mille et une épreuves à traverser afin d’arriver (enfin !) à vivre de votre passion. Et pour survivre en milieu hostile, rien de mieux qu’un manuel, simple et précis. Un livre qui vous accompagnera dans toutes les étapes de ce long périple semé d’embûches, qui permettra d’en éviter les pièges. Vous pourrez vous prendre en main et créer vous-même les outils qui vous permettront de faire votre place dans le monde des acteurs.

♥♥♥♥♥

Dans La La Land (Damien Chazelle, 2016), Mia (Emma Stone), jeune actrice, enchaîne castings et cocktails, pour trouver le rôle qui lancera enfin sa carrière. Ce quotidien est celui de tout jeune acteur qui, sans contacts ni connexions particulières avec le milieu du cinéma, doit souvent reconsidérer ses rêves de claps et de projecteurs. Ce manuel concocté par Liza Paturel, actrice, professeure de théâtre, et responsable du Bureau des castings de l’école Acting International, ne promet pas d’éviter les embûches mais se propose d’éviter les débâcles programmées. De la recherche de rôles au plateau de tournage en passant par la prise de contacts et le passage inévitable du casting, l’ouvrage se présente comme un guide très complet, à la fois instructif et ludique. Paturel n’y passe pas par quatre chemins : devenir acteur quémande des qualités qui dépassent le charisme et le talent naturels. Convaincre un directeur de casting représente ainsi un long travail en amont dont les étapes sont ici décrites avec minutie. Soutenus par de nombreuses anecdotes, ces conseils se révèlent être de précieux alliés, alertant sur les fréquentes dérives d’un milieu aussi séduisant qu’impitoyable. La rigueur et la préparation sont donc de mises, que ce soit dans l’écriture d’un mail ou dans la façon de se (re)présenter à une audition. Paturel décrit les nombreuses erreurs à éviter (se faire photographier par un proche plutôt que par un professionnel) et les pistes à suivre (participer à des films d’étudiants) pour favoriser les opportunités et les (potentiels) succès. Illustrations à l’appui (photographies et diagrammes), l’auteure livre de nombreuses et judicieuses remarques fondées sur son expérience personnelle. Sans prétendre dispenser un enseignement en arts dramatiques, Paturel reprend à son compte certains principes généraux qui permettent de mieux interpréter un scénario, les attentes et les motivations de son personnage. À ce travail analytique s’ajoute une attention toute particulière à la respiration et à la concentration dans le but de mieux affronter l’angoisse du passage devant la caméra. On ne saurait donc que trop conseiller aux apprenti-acteurs de faire de cet ouvrage leur manuel de chevet.