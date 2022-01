Résumé : Ce livre nous ouvre les portes de l’école de Stella Adler, l’une des professeures d’art dramatique les plus influentes du XXe siècle. Disciple de Constantin Stanislavski et membre fondatrice du célèbre Group Theatre, elle a formé des géants du cinéma, parmi lesquels Robert De Niro, Harvey Keitel, Nick Nolte, Warren Beatty… En 22 leçons, elle nous livre tous les secrets de sa technique et de son art.

Si le « style Actors Studio » est généralement rattaché à la figure de Lee Strasberg, célèbre pédagogue dont la Méthode continue d’influencer les actrices et les acteurs du monde entier, le nom de Stella Adler bénéficie outre-Manche d’un prestige tout aussi considérable. La mentor de Marlon Brando et de Robert De Niro se présente en effet aux côtés de Strasberg et de Sanford Meisner comme l’une des héritières les plus légitimes et emblématiques de l’enseignement révolutionnaire de Constantin Stanislavski aux États-Unis. Son manque de notoriété en France s’explique sans doute par l’absence de traduction de son ouvrage-phare, The Art of Acting, paru en 2000, compilation de notes rédigées par le critique Howard Kissel qui assista en tant qu’observateur à ses cours. Grâce soit donc rendue à la maison Capricci et aux traducteurs Olivia Allègre et Frédéric-Guillaume Goetz, d’avoir comblé ce manque en proposant une retranscription complète et fidèle du texte original (la courte préface de Brando comprise). À l’instar du Travail à l’Actors Studio, ouvrage fondateur de Lee Strasberg coordonné par Robert H. Hethmon (et qui avait bénéficié d’une traduction en langue française dès 1965), le présent écrit se base sur des enregistrements de Adler. Cette méthode présente le principal intérêt de vivifier l’écriture et la lecture en dépassant l’approche formatée du traditionnel manuel de jeu. C’est la voix d’Adler qui résonne à travers les pages, s’appuyant sur des exemples précis pour décrire les tenants et aboutissants de sa pédagogie ainsi que sa vision idéale de l’interprétation dramatique.

Car chez Adler, la pratique se fonde sur une théorie qui la voit défendre avec ardeur la noblesse de l’acteur dont les attitudes dépassent le seul cadre de la scène pour renvoyer à une fonction sociale, sinon existentielle. La fin de la pièce et la tombée des rideaux n’interrompent nullement le travail actoral qui doit se poursuivre dans la vie réelle. Ses élèves sont ainsi invités à scruter, étudier et analyser le monde qui les entoure et à en tirer le maximum d’observations qui pourront ensuite se mettre au service de leur personnage.

Là où Strasberg soutenait la valeur introspective du jeu, poussant l’acteur à entamer une exploration intérieure qui lui permettra de comprendre les liens souterrains qui l’unissent à son rôle, Adler prône une démarche plus consciente. En tant que créateur, l’acteur ne doit rien laisser au hasard ou se reposer sur des fondements psychanalytiques qui risqueraient de lui faire oublier la vérité du texte et de tromper l’esprit du dramaturge.

Tous les éléments extérieurs, aussi factuels soient-ils, doivent ainsi trouver leur place dans la composition du personnage. Accessoires et costumes influent directement sur la posture de l’acteur qui, du Roi au moine, doit parvenir à capturer la vérité de son rôle. Là où Strasberg faisait du ressenti le point d’origine du travail, Adler le considère comme son aboutissement. Cette modification confère à son enseignement un aspect plus rigoureux qui explique sans doute que son approche ait conservé sa force originelle là où celle de Strasberg, marquée par certains parti-pris discutables, connut avec les décennies de nombreux abâtardissements.

L’art du jeu d’acteur est un incontournable pour tous les comédiens mais aussi pour les cinéphiles soucieux de mieux comprendre les singularités stylistiques de certains des plus grands interprètes du XXe siècle. Reste à poursuivre ce travail avec la traduction de l’ouvrage de Sanford Meisner, On acting, qui mériterait une pareille réhabilitation en France.