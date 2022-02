Après huit films, la franchise Massacre à la tronçonneuse revient sur Netflix le 18 février pour conter une nouvelle fois la suite du film d’horreur de Tobe Hooper.

Sortie en 1974, Massacre à la tronçonneuse suit une bande d’amis qui parcourent le Texas à bord d’un minibus. En panne d’essence, ils explorent les environs désolés sous une chaleur accablante à la recherche d’aide. Tombant sur une maison qui semble abandonnée, ils y découvrent une famille de cannibales dont l’un, Leatherface, deviendra célèbre à cause de son masque fait de chair humaine. Seule survivante, Sally Hardesty parviendra à s’échapper en laissant la famille Sawyer derrière elle.

Dans cette suite directe à la sauce Netflix, Melody (Sarah Yarkin), sa sœur adolescente Lila (Elsie Fisher) et leurs amis Dante (Jacob Latimore) et Ruth (Nell Hudson) se rendent dans la ville reculée de Harlow, au Texas, pour y démarrer une entreprise. Leur rêve se transforme en cauchemar lorsqu’ils perturbent accidentellement la demeure de Leatherface, le tueur en série dérangé dont l’héritage sanglant continue de hanter les habitants de la région. Sally Hardesty (Olwen Fouéré), seule survivante de son tristement célèbre massacre de 1973, est déterminée à se venger.

La bande-annonce de ce nouveau Massacre à la tronçonneuse essaie de retrouver l’atmosphère aride et silencieuse du Texas avec une héroïne blonde survivante. Après quoi, une nouvelle bande d’amis idéalistes s’infiltre encore une fois sans permission dans la paisible résidence de Leatherface pour y subir son châtiment.

De nombreux clins d’œil au film original sont présents dans ces premières images : des jeunes inconscients, une maison obscure et sale, des couteaux qui pendent du plafond et un aperçu des morts brutales qui ont fait le succès du premier volet. Comme toutes suites modernes, le retour d’un personnage historique en quête de vengeance est présent avec Sally Hardesty, devenue une cowboy armée, qui retrouve son bourreau.

Après une petite critique des millenials et de leurs portables qu’ils pensent être un outil dangereux, il est clair que ce nouveau film ne dispose pas de l’ambiance pesante du premier opus. Sans famille cannibale à ses côtés, le tueur en série est frontal et ne laisse que peu de place à l’imagination. Il faut dire qu’après huit films explorant les suites, les remakes et les prequels sur la famille Sawyer, difficile de proposer de la nouveauté.

Disponible à partir du 18 février, il s’agit d’une première pour le réalisateur David Blue Garcia mais également pour le scénariste Chris Thomas Devlin. Côté distribution, nous retrouverons Sarah Yarkin (Motherland : Fort Salem), Elsie Fisher (La Famille Adams), Nell Hudson (Outlander) et Mark Burnham (Ultrasound) dans le rôle de Leatherface.

Emilie Bollache