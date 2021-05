Alexandre Bustillo et Julien Maury annoncent leur grand retour avec cette bande-annonce de The Deep House, leur prochain film d’épouvante, sur fond de plongée et d’exploration urbaine.

Alexandre Bustillo et Julien Maury se faisaient attendre depuis le prequel Leatherface, qui n’a malheureusement pas eu le droit à une distribution en salle. Sorti dans une version remontée et désavouée par les auteurs, le film arrivait pourtant après plusieurs projets avortés, comme Halloween 2 (finalement repris par Rob Zombie) ou le reboot d’Hellraiser (repris par David S. Goyer).

Cette fois, le tandem de réalisateurs, spécialiste de cinéma de genre derrière le très réussi Á l’intérieur ou encore Aux yeux des vivants, revient avec un projet ambitieux et original. The Deep House réunit horreur, phénomènes paranormaux et plongée.

Camille Rowe (Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part) et James Jagger (la série Vinyl) incarnent un couple américain spécialisé dans l’urbex (exploration urbaine). Tous deux décident d’aller explorer une maison réputée hantée qui a été ensevelie sous un lac artificiel, mais celle-ci semble se refermer sur eux. Ils se retrouvent prisonniers de cet endroit chargé des plus sombres histoires.

Cette première bande-annonce dévoile une atmosphère déjà bien suffocante. Très peu éclairées, les scènes dans la maison aquatique s’annoncent terrifiantes, rythmées par des jumpscares et des cris.

Avec à la production Clément Miserez et Matthieu Warter pour Radar Films, The Deep House est coproduit par Logical Pictures et Apollo Films, qui se charge de la distribution en France.

Ce long métrage s’ajoute à la liste des projets horrifiques prévus cet été. Entre Conjuring 3 (9 juin), Sans un bruit 2 (16 juin), American Nightmare 5 (4 août) ou encore le remake Candyman (25 août), ils seront nombreux à tenter de faire frissonner le public français.

Rappelons que The Deep House n’est pas le seul film encore inédit de Bustillo et Maury. Il y a aussi Kandisha dont la bande-annonce a été révélée plus tôt cette année. S’il ne dispose pas encore de date de sortie, il s’agit d’une variation moderne de Candyman, saupoudrée de culture nord-africaine.

En attendant, The Deep House est programmé dans les salles de cinéma le 30 juin 2021.

Maxence-Yahia Lequere