L’acteur-réalisateur américain est présent en Ukraine depuis jeudi afin de rendre compte de la situation qui s’y déroule suite à l’invasion par la Russie.

Vice Studios a confirmé la venue de Sean Penn en Ukraine dans le cadre d’un documentaire réalisé sur place et produit par la firme. L’acteur-réalisateur a été aperçu lors d’une conférence de presse à Kiev, capitale de l’Ukraine, durant laquelle le gouvernement s’est exprimé sur la crise actuelle.

Sean Penn était déjà venu dans le pays en novembre 2021 afin d’effectuer des repérages lors d’une visite avec l’armée. Des photos de cette expédition ont été dévoilées par le service de presse de l’opération Ukrainian Joint Forces.

Newsweek a relayé les interactions entre l’acteur et cinéaste oscarisé et les membres du gouvernement qui ont fait son éloge : « Sean Penn s’est rendu au bureau du président et s’est entretenu avec la vice-première ministre Iryna Vereshchuk, ainsi qu’avec des journalistes locaux et des membres de l’armée ukrainienne. »

L’ambassade ukrainienne a déclaré que « le réalisateur est venu spécialement à Kiev afin d’enregistrer tous les événements qui se déroulent actuellement en Ukraine pour dire au monde la vérité sur l’invasion de notre pays par la Russie. Sean Penn fait partie de ceux qui soutiennent l’Ukraine, en Ukraine, aujourd’hui. Notre pays lui est reconnaissant d’une telle démonstration de courage et d’honnêteté. »

Le communiqué ajoute que : « Sean Penn fait preuve d’une bravoure qui manque à beaucoup d’autres, en particulier certains politiciens occidentaux. Plus il y aura de gens comme ça – de vrais amis de l’Ukraine, qui soutiennent la lutte pour la liberté – plus vite nous pourrons arrêter cette odieuse invasion par la Russie. »

L’acteur de 61 ans est reconnu pour son activisme humanitaires. En 2002, il s’était notamment exprimé contre la Guerre d’Irak par George W. Bush et créer une organisation à but non lucratif, Community Organized Relief Effort, en réponse aux tremblements de terre en Haïti de 2010.

Il s’agira du premier documentaire de l’acteur américain, déjà réalisateur de plusieurs films de fiction comme Into The Wild.

Emilie Bollache