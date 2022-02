La plateforme de streaming d’Apple a dévoilé la bande-annonce de sa nouvelle création originale, basée sur l’ascension et la chute de la start-up WeWork, avec Anne Hathaway et Jared Leto, disponible à partir du 18 mars.

Basé sur le podcast WeCrashed : The Rise and Fall of WeWork, WeCrashed s’inspire de faits réels et de l’histoire d’amour au centre de tout ça.

WeWork est passé d’un espace de coworking unique à une marque mondiale d’une valeur de 47 milliards de dollars en moins d’une décennie. Puis, en un an, sa valeur a chuté. Créée, écrite et produite par Lee Eisenberg (The Office) et Drew Crevello (The Grudge 2), la série sera réalisée par le duo John Requa et Glenn Ficarra (This Is Us, Crazy, Stupid Love).

Fondée en 2010 par Adam Neumann et Miguel McKelvey, WeWork est une entreprise de mise à disposition des locaux de coworking. La start-up décolle lorsque l’holding japonaise Softbank investit des milliards, malgré le scepticisme d’économistes sur la viabilité d’un tel concept.

Avec des centaines de locaux dans plusieurs pays, des déficits apparaissent progressivement, mettant l’accent sur une direction inefficace, des loyers exorbitants ainsi que le train de vie surdimensionnée d’Adam Neumann.

En 2019, l’introduction en bourse est avortée et ce dernier est renvoyé de son poste de PDG. Sa gestion irresponsable et ses ambitions irréalistes ont précipité la déchéance de son entreprise qui s’est vue dans l’obligation de licencier des milliers d’employés alors que Neumann partait avec beaucoup d’argent.

La bande-annonce de WeCrashed laisse apparaître un Jared Leto méconnaissable en Adam Neumann qui souhaite réinventer l’espace de travail en un lieu convivial et stimulant dans un comportement où l’intelligence frôle la folie. Entraînée dans sa mégalomanie par sa femme Rebekah, jouée par Anne Hathaway, le couple enchaîne les fêtes et les mauvaises gestions dans une guerre d’images et d’apparences jusqu’à la faillite inévitable de WeWork.

À leurs côtés, Kyle Marvin (The Climb) interprétera le cofondateur Miguel McKelvey. America Ferrera (Ugly Betty) et O. T. Fagbenle (Black Widow) sont également au casting.

WeCrashed compte huit épisodes dont les trois premiers seront diffusés sur Apple TV+ le 18 mars, puis un tous les vendredis jusqu’au 22 avril.

Emilie Bollache