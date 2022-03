Une pièce adaptée du roman de Stephen King est en préparation pour 2023 par le metteur en scène belge Ian von Hove avec Ben Stiller en pourparlers pour incarner Jack Torrance.

Paru en 1977, The Shining est le troisième roman de Stephen King, qui a fait de lui une figure de la littérature fantastique. L’histoire suit Jack Torrance, engagé comme gardien pendant tout l’hiver dans l’hôtel Overlook, isolé dans les montagnes du Colorado. Il s’y installe avec sa femme Wendy et leur fils Danny, doté d’un don de médium qui lui permet de voir les dangers que renferme l’hôtel. Dans le même temps, Jack bascule peu à peu dans une folie meurtrière.

Ce projet d’adaptation théâtrale était déjà dans les tiroirs depuis 2017 mais la crise du Covid-19 y a mis un frein, jusqu’à maintenant. La dernière pièce d’Ian von Hove, une nouvelle mise en scène de la comédie musicale West Side Story, s’était tenue à Broadway avant la pandémie.

Celui-ci sera accompagné du dramaturge Simon Stephens (The Curious Incident of the Dog in the Night-Time) qui sera chargé de la transposition du roman de Stephen King. Sonia Friedman et Colin Callender serviront, quant à eux, de producteurs. Actuellement, le duo est derrière la pièce Harry Potter et l’Enfant maudit.

Ben Stiller est actuellement en pourparlers afin d’incarner Jack Torrance, remplaçant ainsi Jack Nicholson dans la version de Stanley Kubrick en 1980. Un rôle à contre-emploi pour l’acteur américain majoritairement connu pour ses rôles de comédie : Mon beau-père et moi, Zoolander, Mary à tout prix, La nuit au musée…

Selon Deadline, les répétitions commenceront dès la fin de l’automne pour une représentation à Londres en janvier 2023. Un passage à Broadway n’est pas écarté.

Plusieurs sources ont affirmé que la pièce se rapprocherait plus fidèlement du roman de 1977 que du film de Stanley Kubrick, que même Stephen King a désavoué. Une critique qu’il n’a pas proférée à l’encontre de la suite de The Shining, Doctor Sleep, adapté en 2019 par Mike Flanagan (The Haunting of Hill House) avec Ewan McGregor.

