Le maquettiste Colin Cantwell, à l’origine de nombreux designs des vaisseaux les plus populaires de Star Wars, s’est éteint le 21 mai à l’âge de 90 ans.

Sa compagne depuis 24 ans, Sierra Dall, a confirmé sa mort samedi à son domicile du Colorado.

Colin Cantwell, né en 1932 à San Francisco, a souffert quand il était petit de la tuberculose et d’un décollement de la rétine. « J’ai passé près de deux ans, durant mon enfance, immobilisé dans une chambre noire. Autant dire que rien d’autre ne pouvait me ralentir après ça ! », a-t-il déclaré en 2016.

Diplômé en animation de l’Université de Californie, puis d’une école d’architecture, il se rend à Hollywood où il profite de la course spatiale des années 60 pour être embauché à la NASA où il développe des programmes éducatifs visant à faire comprendre les vols au public.

Durant l’atterrissage d’Apollo 11 sur la Lune en 1969, Colin Cantwell officiera en tant qu’opérateur de liaison pour Walter Cronkite sur CBS News qui commente la mission, en lui fournissant les informations transmises par les astronautes à la NASA.

Passionné d’architecture et d’espace, sa première incursion créditée au cinéma se fera sur le film culte 2001 : Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick où il crée la légendaire ouverture qui suit l’aube des hommes et de l’os jeté en air. « J’ai travaillé en étroite collaboration avec Stanley Kubrick et je l’ai persuadé de ne pas ouvrir le film sur une table de conférence pendant 20 minutes. »

Cette expérience lui permettra de travailler avec George Lucas sur Star Wars où il conçoit les modèles originaux de nombreux véhicules tels que le X-Wing, le TIE et l’Étoile de la Mort. Ses designs sont ensuite développés par Ralph McQuarrie et Joe Johnston.

En 1989, Colin Cantwell rejoint l’équipe de WarGames de John Badham dans lequel un jeune pirate informatique accède involontairement au supercalculateur des forces armées américaines, le WOPR, programmé pour prédire les résultats possibles d’une guerre nucléaire. Il programmera notamment des ordinateurs HP afin qu’ils rendent compte des scènes de simulation pour le film et permettra aux constructeurs d’afficher jusqu’à 5000 couleurs.

Colin Cantwell est également l’auteur de deux livres de science-fiction : CoreFires 1 et CoreFires 2.

Emilie Bollache