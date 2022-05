Le duo franco-lituanien Bruno Samper et Kristina Buozyte revient dix ans après Vanishing Waves pour un film de science-fiction sur fond de crise écologique qui effectuera sa première mondiale dans les salles françaises le 10 août.

Condor Distribution a dévoilé la date de sortie du nouveau film de Bruno Samper et Kristina Buozyte, ainsi qu’un poster apocalyptique pour ce film de science-fiction européen.

Selon son communiqué de presse, Vesper Chronicles « dépeint un futur dans lequel les écosystèmes se sont effondrés. Parmi les survivants, quelques privilégiés se sont retranchés dans des citadelles coupées du monde, tandis que les autres tentent de subsister dans une nature devenue hostile à l’homme.

Vivant dans les bois avec son père, la jeune Vesper rêve de s’offrir un autre avenir grâce à ses talents de bio-hackeuse, hautement précieux dans ce monde où plus rien ne pousse. Le jour où un vaisseau en provenance des citadelles s’écrase avec à son bord une mystérieuse passagère, elle se dit que le destin frappe enfin à sa porte… »

Écrit et réalisé par Bruno Samper et Kristina Buozyte, Vesper Chronicles fait suite à leur précédente collaboration sur Vanishing Waves, sorti en 2012 et racontant l’histoire de Lukas, un scientifique, qui entre dans les pensées d’Aurora, une femme dans le coma. Si Bruno Samper n’était qu’alors que scénariste, il coréalise cette fois le film aux côtés de la réalisatrice, scénariste et monteuse lituanienne Kristina Buozyte.

Pour ce film tourné en anglais, les cinéastes se sont entouré d’un casting international avec Raffiella Chapman (Miss Peregrine et les enfants particuliers) dans le rôle de Vesper, Eddie Marsan (Ray Donovan), Rosy McEwen (L’Aliéniste) et Richard Brake (The Mandalorian).

En amont de sa présentation dans des festivals et de sa diffusion américaine en septembre, Vesper Chronicles fera sa sortie mondiale le 10 août prochain dans les salles françaises.

Emilie Bollache