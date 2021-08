Synopsis : France est à la fois le portrait d’une femme, journaliste à la télévision, d’un pays, le nôtre, et d’un système, celui des médias.

♥♥♥♥ ♥

De film en film, Bruno Dumont ne cesse de nous surprendre. L’extrême constance de son œuvre va de pair avec la nécessité d’une évolution qui, de La Vie de Jésus (1997) à France, marque par sa surprenante cohérence. Nous avions quitté le réalisateur avec le formidable diptyque historique, Jeannette, l’enfance de Jeanne d’Arc (2017) et Jeanne (2019), nous le retrouvons avec une fiction contemporaine qui cible les débordements médiatiques à travers le parcours d’une journaliste (Léa Seydoux) officiant sur l’une de ces fameuses chaînes d’information en continu. Les détracteurs du cinéaste lui reprocheront sans doute son goût pour les extrêmes, le voyant enchaîner les situations excessives au point de mettre en cause la crédibilité de son récit. La question est pourtant moins de chercher à sauver le vraisemblable qu’à interroger la pertinence de son discours critique. En ce sens, France concrétise son projet, les déboires personnels du personnage permettant d’approfondir sa représentation inaugurale, orientant le film vers une nouvelle problématique que l’on ne peut que considérer comme essentielle : la préservation de l’humanité à l’ère des corps et des mots désincarnés. Cette idée puissante explique que Dumont opte volontiers pour la surenchère. Le lui reprocher, ce serait un peu rapidement oublier que c’est ce même humour fantaisiste qui avait fait la force de Ma Loute (2016) et de ces excellentes miniséries, P’tit Quinquin (2014) et Coincoin et les Z’inhumains (2018). Ce que France retient de cette tonalité, ce sont ses potentialités d’amertume.

De farce grotesque, le film se prolonge avec bonheur du côté de la représentation d’une prise de conscience qui, sans rien perdre de son cynisme premier, émet l’hypothèse d’une impossible rédemption. Dans cette perspective, France s’inscrit clairement dans la face transcendantale de la filmographie de Dumont qui, depuis ses premiers films, anime la composition de ses plans et l’orientation de ses histoires. Or, ici, le projet du personnage échoue, le cinéaste signalant que la suprématie du quantitatif propre à notre époque empêche désormais d’accéder à un au-delà du plan. Les couleurs saturées, le faste artificiel des cérémonies filmées par le cinéaste font écho à la condition tragi-comique de son héroïne.

La journaliste de France pourrait alors être perçue comme une parodie des personnages interprétés par Ingrid Bergman chez Rossellini, sauvés de leur milieu social par l’accès à une sainteté toute-puissante. Maintenue pendant un moment dans cet espoir, la chose apparaît d’emblée compromise. Les portes de sortie sont condamnées semble nous signifier Dumont. Et c’est sur ce constat à la fois lucide et acide que repose la première force de son film.