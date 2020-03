Résumé : Fraîchement débarqué à Tahiti pour y tourner un remake des Révoltés du Bounty, Marlon Brando tombe éperdument amoureux d’une femme, Tarita, et d’un atoll, Tetiaroa. Avec la fougue et la loufoquerie qu’on lui connaît, Bruno Léandri nous narre l’histoire de la star hollywoodienne et de son île déserte, dont les destins sont indéfectiblement liés, depuis l’émerveillement initial jusqu’à la tragédie finale.

♥♥♥♥ ♥

Alors que le confinement a fermé les portes des salles de cinéma et des librairies, certains auteurs et éditeurs ont eu l’excellente initiative de proposer leurs nouveautés en format numérique et même gratuitement ! Ainsi de cet intriguant L’île de Marlon Brando signé par l’écrivain, humoriste, scénariste et membre historique de la revue Fluide Glacial, Bruno Léandri. Si la réalisation des Révoltés du Bounty est restée célèbre pour son atmosphère explosive, c’est un autre épisode de ce tournage pas comme les autres qui a retenu l’attention de l’auteur. La découverte par Brando de Tetiaroa, atoll de treize îlots, qui deviendra sa priorité. Avec en parallèle, le récit historique de l’expédition qui vit l’équipage du Bounty se mutiner contre l’autorité de son capitaine, Léandri fait de Tahiti un territoire de l’imaginaire. La découverte de ce paysage insulaire s’accompagne en effet de celle de Tarita Teriipaia, une autochtone que Brando rapportera, aux côtés de son acte de priorité, parmi ses souvenirs de tournage. Troisième épouse de l’acteur, la jeune femme, dont le déhanché dans le film de Lewis Milestone a marqué durablement la mémoire des cinéphiles, subira les excès de Brando dont on sait que sa nature d’individu ne rendait pas justice à son immense talent d’acteur. Entre descriptions épiques et humour, Léandri s’appuie sur différentes sources pour raconter cet épisode qui a lui seul résume peut-être les limites d’une existence. Des fantasmes en Technicolor à la vérité plus terre à terre du réel, l’ouvrage se lit d’un trait, enchaînant anecdotes et hypothèses teintées d’un second degré convaincant. Le style de Léandri associe au franc-parler décomplexé un certain lyrisme. C’est le propre des vedettes que de composer ainsi le récit de vies ambivalentes invitant les poètes à en combler les trouées et à polir les imperfections par le biais de la fiction. L’entreprise réussit pleinement ici, L’île de Marlon Brando prenant la forme d’un voyage qui saura à coup sûr vous emporter.