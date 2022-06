L’adaptation du livre pour enfants Lyle, Lyle, Crocodile, réalisé par le duo comique Will Speck et Josh Gordon, dévoile ses premières images avec Javier Bardem et la voix du chanteur Shawn Mendes avant sa sortie en salles le 26 octobre.

Fruit de l’imagination de Bernard Waber, le crocodile Lyle apparaît pour la première fois en 1962 dans le livre pour enfants The House on East 88th Street. L’histoire suit la famille Primms qui emménage dans une vieille demeure victorienne et y découvre un crocodile chanteur nommé Lyle vivant dans la baignoire. D’abord horrifiés, ils apprennent à l’aimer et à l’accepter dans leur famille.

La bande-annonce d’Enzo le croco reprend cette même histoire avec la découverte de l’animal chantant dans sa baignoire par la mère de la famille Primms, incarnée par Constance Wu (Crazy Rich Asians).

Mélange de CGI et de prises de vues réelles, le film se déroule à New York où les Primms viennent d’emménager. Javier Bardem (Everybody Knows) joue le personnage d’Hector P. Valenti, le propriétaire d’Enzo avec qui il performait sur scène. Celui-ci vit dorénavant dans le grenier dans la maison où il lie une amitié avec Josh Primms, rôle tenu par Winslow Fegley (8-Bit Christmas), un enfant ayant du mal à s’adapter à sa nouvelle vie.

Réticente à l’idée de vivre avec ce qu’ils pensent être un animal sauvage, la famille se rendra vite compte de son erreur et du talent pour le chant de ce crocodile doublé par le chanteur Shawn Mendes. Malheureusement, c’est sans compter sur leur voisin Mr. Grumps, interprété par Brett Gelman (Stranger Things), qui n’est pas ravi d’apprendre l’existence de cette bête à côté de chez lui.

Une histoire qui n’est pas sans rappeler celle d’un petit ourson anglais nommé Paddington, dont les adaptations sur grand écran ont connu un joli succès public et critique entre 2014 et 2017.

Enzo le croco est scénarisé par Will Davies (Johnny English, Souris City, Mia et le Lion blanc) et réalisé par le duo Will Speck et Josh Gordon. Leur premier film, Les Rois du patin avec Will Ferrell et Jon Heder, leur fait rencontrer le succès en 2007. Ils poursuivront avec d’autres films comiques tels que Une famille très moderne et Joyeux Bordel !.

Enzo le croco est attendu dans les salles françaises le 26 octobre prochain.

Emilie Bollache