Alors que la quatrième saison de Stranger Things a diffusé ses deux derniers épisodes début juillet, les frères Duffer planchent déjà sur la suite de leur série à succès avec la mise en chantier d’un spin-off.

Débutée en 2016, Stranger Things devrait se conclure au terme de sa cinquième saison mais ses créateurs, les frères Duffer, n’en ont pas fini puisque leur collaboration avec Netflix se poursuit sur de multiples projets, dont un spin-off.

Située dans le même univers que Stranger Things, la série n’a pas encore dévoilé d’éléments de son intrigue, si ce n’est que les personnages d’Eleven et Steve ne seront pas au centre de l’histoire.

Une pièce de théâtre, adaptée de la série, est également en préparation et sera mise en scène par le réalisateur Stephen Daldry. Notamment connu pour son film Billy Elliot en 2000, celui-ci l’avait également transposé en comédie musicale sur les planches de théâtre.

« Matt et Ross [Duffer] ont un talent exceptionnellement unique avec une vision si nette et claire », a déclaré Ted Sarandos, co-PDG et directeur du contenu chez Netflix. « Ils se concentrent sur les détails, ce n’est pas un hasard si Stranger Things a marqué l’air du temps pour devenir un phénomène épique de la culture pop. »

Parmi les autres projets des frères Duffer, une série tirée du manga Death Note est aussi prévue. Celui-ci avait déjà fait l’objet d’une adaptation en 2017 par Netflix pour le plus grand malheur des spectateurs.

En association avec la société de production de Steven Spielberg, Amblin Entertainment, une transposition du roman Le Talisman, coécrit par Stephen King et Peter Straub en 1984, est tout autant à l’ordre du jour. Les frères Duffer feront à nouveau équipe avec l’un des scénaristes de Stranger Things, Curtis Gwinn, pour l’écriture de cette série qui parlera une nouvelle fois de mondes parallèles.

Actuellement, le duo marque une courte pause avant de se lancer dans l’écriture de la cinquième, et dernière, saison de la série qui a lancé leur carrière. La saison 4 a battu un record en atteignant le milliard de vues en moins de 28 jours.

