Pressenti en novembre dernier, Jake Gyllenhaal sera bel et bien dans le remake du film culte des années 80, réalisé par Doug Liman, et qui atterrit sur la plateforme de streaming d’Amazon suite au rachat de la MGM.

Sorti en 1989, Road House de Rowdy Herrington suit Dalton, interprété par Patrick Swayze, un videur recherché qui déménage dans une petite ville du Missouri pour mettre de l’ordre dans un bar indiscipliné. Il y découvre alors l’étendue de la corruption d’un homme d’affaires local.

Jake Gyllenhaal jouera ici un ancien combattant d’UFC qui prend un emploi de videur dans un relais routier accidenté au cœur de Keys en Floride. Il découvrira alors que tout n’est pas ce qu’il paraît dans ce paradis tropical.

En 2021, la MGM, qui détient les droits du film, envisageait la mise en chantier du remake avec Jake Gyllenhaal et Doug Liman. En mars 2022, Amazon a conclu un accord afin d’acheter le studio pour 8,5 milliards de dollars. La responsable d’Amazon Studios, Jennifer Salke, a rassuré sur le maintient du projet : « Non seulement c’est un clin d’œil aux fans de l’original, mais c’est aussi un grand film, amusant et à destination d’un large public. »

Road House est prêt à débuter son tournage en République dominicaine plus tard ce mois-ci. Billy Magnussen (Aladdin), Daniela Melchior (The Suicide Squad), Gbemisola Ikumelo, Lukas Gage (Assassination Nation), Hannah Love Lanier, Travis Van Winkle (You), BK Cannon (Why Women Kill), Arturo Castro (Un jour dans la vie de Billy Lynn), Dominique Columbus, Beau Knapp (The Guilty) et Bob Menery complètent le casting.

Doug Liman réalisera le film à partir du scénario écrit par Anthony Bagarozzi et Charles Mondry. Le cinéaste est un habitué des films d’action puisqu’il compte La Mémoire dans la peau, Mr. et Mrs. Smith, Jumper, Edge of Tomorrow et dernièrement Chaos Walking à son actif. Ce dernier a lui aussi eu droit à une sortie sur Prime Vidéo.

Le scénariste Anthony Bagarozzi a écrit en 2016 The Nice Guys de Shane Black avec Ryan Gosling et Russell Crowe. Charles Mondry et lui devaient à l’origine faire équipe pour écrire l’adaptation du manga Death Note pour Netflix avant que des changements ne les poussent à quitter le projet.

Étant donné le rachat de la MGM par Amazon, Road House ne disposera pas d’une sortie en salles mais d’une mise en ligne directement en streaming sur la plateforme d’Amazon.

Emilie Bollache