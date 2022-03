Amazon a finalisé son rachat du studio MGM, annoncé le 26 mai 2021, pour la coquette somme de 8,5 milliards de dollars, malgré l’absence de réponse favorable de la Commission fédérale des États-Unis.

Créée en 1924 suite à la fusion des trois sociétés de production Metro Pictures Corporation, Goldwyn Pictures Corporation et Louis B. Mayer Pictures, la MGM (Metro-Goldwyn-Mayer) est devenue l’un des plus grands studios de cinéma hollywoodien dès les années 30, avec des succès comme Autant en emporte le vent et Le Magicien d’Oz. Mais aussi avec un département d’animation à l’origine de dessins animés tels que Tex Avery, Tom & Jerry, Droopy…

Néanmoins, depuis la fin des années 50, le studio subit la crise et l’échec de plusieurs projets qui le pousse vers le déclin. Criblé de dettes, il est racheté à de nombreuses reprises, sans pour autant parvenir à sortir la tête de l’eau.

Finalement, en mai 2021, le Wall Street Journal a annoncé la possible acquisition, par Amazon, de la MGM pour une valeur de 8,5 milliards de dollars. Si la Commission européenne du droit à la concurrence n’y a vu aucune objection, attestant que « son contenu ne pouvait être considéré comme incontournable » et que les chevauchements d’activités entre Amazon et le studio étaient « limités », tel n’est pas le cas de la Commission fédérale des États-Unis, ou FTC (Federal Trade Commission).

En effet, Amazon avait donné jusqu’à la mi-mars à cette commission afin de contester judiciairement l’accord avant de le conclure sans son consentement. En ce jeudi 17 mars 2022, sans décision publique, Amazon a finalisé l’acquisition. Selon Variety, la FTC serait pourtant loin d’approuver cette transaction et se réserverait le droit de la contester malgré le délai passé.

Amazon n’a pas communiqué sur cette possibilité mais s’est montré enthousiaste à l’idée d’accueillir le catalogue de la MGM : « Ce studio historique de près d’un siècle – avec plus de 4 000 films, 17 000 épisodes télévisés, 180 Oscars et 100 Emmy Awards – complétera le travail de Prime Video et d’Amazon Studios en proposant une offre diversifiée de divertissement aux clients. »

Selon un représentant d’Amazon, une fois l’accord conclu, l’équipe de direction de la MGM rejoindra le groupe dirigé par Mike Hopkins, vice-président principal de Prime Video et d’Amazon Studios : « La MGM a un héritage de près d’un siècle dans la production de divertissements exceptionnels, et nous partageons leur engagement à fournir une large gamme de films et d’émissions télévisées originales. La véritable valeur financière derrière cet accord est le trésor de [propriété intellectuelle] de ce catalogue approfondi que nous prévoyons de réinventer et de développer avec la talentueuse équipe de MGM. »

Pour rappel, le catalogue de la MGM comprend 12 Hommes en colère, Basic Instinct, les sagas Rocky et Creed, Le Silence des agneaux, la trilogie du Hobbit, James Bond, etc. Côté télévision, le studio a produit Fargo, The Handmaid’s Tale et Vikings…

Emilie Bollache