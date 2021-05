Avec ce rachat, l’entreprise de Jeff Bezos acquiert les droits de nombreuses franchises cinématographiques telles que James Bond, Rocky ou encore Le Hobbit.

La Metro-Goldwyn-Mayer n’a jamais réussi à échapper à ses dettes. Alors pour la sixième fois de son histoire, l’un des studios les plus populaires d’Hollywood se voit racheter, et cette fois-ci par Amazon.

Pour 8,45 milliards de dollars, l’entreprise de Jeff Bezos acquiert un catalogue de plus de 4 000 films, dont la franchise James Bond, Rocky ou encore Le Hobbit, ainsi que 17 000 séries télévisées, comprenant The Handmaid’s Tale ou encore Fargo.

« La thèse de l’acquisition ici est vraiment très simple, raconte Jeff Bezos dans les colonnes de Deadline. MGM possède un catalogue vaste et profond de propriétés intellectuelles très appréciées. Et avec le talent d’Amazon et celui de MGM Studio, nous pouvons réimaginer et développer cette propriété intellectuelle pour le XXIe siècle. Ce sera un travail très amusant et les personnes qui aiment les histoires en seront les grands bénéficiaires. ».

Le montant payé par Amazon dépasse l’investissement fait par Disney pour Lucasfilm et Marvel réunis, respectivement 4,05 milliards de dollars et 4 milliards de dollars. Mais le géant du commerce en ligne compte bien profiter de ce catalogue en l’exploitant aussi bien en VOD sur sa plateforme Prime Video qu’au cinéma avec de nouvelles sorties dont le prochain James Bond, Mourir peut attendre (No Time to Die).

En effet, dans une interview accordée à Variety, les producteurs de James Bond, Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, ont expliqué qu’ils continueront « de réaliser des films de James Bond pour le public mondial des salles de cinéma ».

Amazon n’a d’ailleurs aucun pouvoir sur cet engagement. Depuis 1962 et la première apparition de l’espion britannique au cinéma avec James Bond 007 contre Dr No, c’est la société Eon Productions qui tire les ficelles. Marketing, distribution, choix du remplaçant de Daniel Craig, l’entreprise appartenant à la famille Broccoli a toujours eu le dernier mot concernant sa franchise. Pas ou peu de craintes donc pour le futur de 007 sur grand écran. Il reviendra d’ailleurs le 6 octobre 2021 dans les salles françaises.

Pour les autres franchises et projets de la MGM, le mystère est total. Si le studio sera complémentaire avec Amazon Studios qui semble davantage tourner vers de la production télévisuelle, rien n’indique que ses futures productions ne se terminent pas sur la plateforme Prime Video et ignorent les salles obscures.

Matt Finance