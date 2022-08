Alors qu’il a annoncé sa démission début juillet, le Premier ministre britannique va faire encore parler de lui avec This England de Michael Winterbottom qui reviendra sur la gestion de la crise du COVID par Boris Johnson, interprété par Kenneth Branagh.

Annoncé pour le 21 septembre au Royaume-Uni sur la chaîne Sky Atlantic, This England est une série du réalisateur britannique acclamé Michael Winterbottom. Elle décrit les premiers jours de la pandémie de COVID sous le mandat de Boris Johnson en mars 2020. Après Donald Trump, maintes fois parodié, c’est autour du décrier Premier ministre britannique de se voir pointé du doigt sur le petit écran.

Jens Richter, PDG de Fremantle International qui s’occupe de la vente de This England à l’international, a décrit la série comme un drame sur les « coulisses de la façon dont le gouvernement, les scientifiques, la communauté médicale et la population anglaise ont fait face à ces événements extraordinaires. »

Le teaser de This England présente un traitement presque documentaire de son intrigue avec un Kenneth Branagh méconnaissable qui joue Boris Johnson à s’y méprendre. La joie et l’insouciance du Premier ministre laissent place à la pression de la pandémie et de la crise économique qu’elle a entraînée.

Réalisateur éclectique et prolifique, Michael Winterbottom s’est attaqué à presque tous les genres depuis son premier long-métrage en 1990. Avec actuellement près de cinquante films, série et documentaires à son actif, le cinéaste a notamment reçu l’Ours d’or à la Berlinale 2003 pour In This World et l’Ours d’argent du meilleur réalisateur en 2006 pour The Road to Guantánamo. Welcome to Sarajevo, Wonderland et 24 Hour Party People, ont également tous concouru au Festival de Cannes.

De son côté, Kenneth Branagh est autant renommé en tant qu’acteur que réalisateur. Il a récemment démontré son talent dans les deux domaines puisqu’il a été à l’affiche du dernier Christopher Nolan, Tenet, aux côtés de John David Washington et Robert Pattinson. En tant que réalisateur, son second volet des enquêtes d’Hercule Poirot, Mort sur le Nil, a rencontré un joli succès en salles. De même que Belfast, inspiré de son enfance, et nommé à sept reprises aux Oscars 2022.

