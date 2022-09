Le réalisateur britannique Joe Wright va s’attaquer à la montée au pouvoir du Benito Mussolini dans une série télévisée produite par Lorenzo Mieli.

Basé sur le roman M, l’enfant du siècle de l’écrivain italien Antonio Scurati paru en 2018, la série retracera la naissance du fascisme en Italie et l’ascension de Mussolini dans une approche innovante qui vise à ouvrir un débat sur l’héritage du dictateur fasciste.

« L’écrivain a compris et couché sur le papier, avec des faits et des documents, que Mussolini est celui qui a créé ce que nous appelons maintenant le populisme et le fascisme », a déclaré le producteur Lorenzo Mieli à la Mostra de Venise à l’occasion de la sélection du film de Luca Guadagnino, Bones and All, qu’il produit.

La série sera découpée en huit parties et commencera bientôt son tournage dans les studios Cinecittà à Rome. Sky Studios et la société The Apartment produisent avec le soutien de Lorenzo Mieli via Fremantle, en collaboration avec Pathé.

Le scénario est écrit par Stefano Bises, qui a notamment travaillé sur les séries Gomorrah et The New Pope, avec la collaboration de Davide Serino.

Révélé en 2005 avec son premier long-métrage Orgueil et Préjugés, Joe Wright fait partie intégrante du paysage cinématographique britannique. Son film Les Heures Sombres, centré sur le Premier ministre britannique Winston Churchill, incarné par Gary Oldman, à la veille de l’offensive allemande en Europe de l’Ouest en 1940, a remporté l’Oscar du meilleur acteur en 2018.

« Le fascisme est quelque chose qui concerne aujourd’hui tout le monde », a expliqué le producteur Lorenzo Mieli quant au choix d’un réalisateur non-italien pour porter l’histoire de Mussolini. « Cela a été vrai au cours des dernières décennies, mais plus particulièrement maintenant. Et c’est intéressant parce que, avant Trump, la culture américaine et anglo-saxonne pensait que le fascisme n’était pas sur leur radar. Mais maintenant, ça l’est. C’est pourquoi j’ai pensé à un réalisateur anglo-saxon [pour M]. J’aime la façon dont [Joe Wright] traite la politique [dans Les Heures Sombres] et dont il change de genre. Ses œuvres comprennent Reviens-moi, Le Soliste et plus récemment Cyrano, décrit comme étant « sombre et effrayant » mais aussi « très pop et musical ». »

Le cinéaste a, de son côté, dévoilé être « tombé amoureux » du roman et travaille actuellement à Rome « pour traiter l’un des pires et emblématiques personnages de notre histoire. »

Emilie Bollache