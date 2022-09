Alors que Better Call Saul, série dérivée de Breaking Bad, s’est conclue au terme de sa sixième saison en août dernier, son créateur Vince Gilligan ne perd pas de temps et embarque l’actrice Rhea Seehorn dans un nouveau projet pour Apple TV+.

Après s’être fait connaître en tant que scénariste sur X-Files, Vince Gilligan connaît un immense triomphe grâce à Breaking Bad dont il est le créateur, showrunner et producteur. Un succès qui ne s’est pas démenti avec son spin-off Better Call Saul. À tel point que sa prochaine série s’est vue commander directement deux saisons pour la plateforme de streaming Apple TV+.

Vince Gilligan tiendra à nouveau les rôles de créateur, showrunner et producteur exécutif pour cette nouvelle série produit par Sony Pictures Television. Le studio est également derrière Breaking Bad et Better Call Saul puisque Vince Gilligan est actuellement sous contrat global chez Sony.

Si les détails du synopsis n’ont pas encore été partagés, il a cependant été révélé que Rhea Seehorn, actrice principale de Better Call Saul, est attachée au projet en tant que tête d’affiche.

« Après quinze ans, j’ai pensé qu’il était temps de faire une pause dans l’écriture d’anti-héros… et qui de plus héroïque que la brillante Rhea Seehorn ? », a déclaré Vince Gilligan dans un communiqué.

« Il était grand temps qu’elle ait sa propre série, et je me sens chanceux de pouvoir travailler dessus avec elle. Et quelle belle symétrie de retrouver Zack Van Amburg, Jamie Erlicht et Chris Parnell ! Jamie et Zack ont été les deux premières personnes à dire oui à Breaking Bad il y a toutes ces années. Ils ont construit une excellente équipe chez Apple, et mes merveilleux partenaires de longue date chez Sony Pictures Television et moi-même sommes ravis de faire affaire avec eux. »

En effet, ce nouveau projet est l’occasion pour Vince Gilligan de retrouver Zack Van Amburg, Jamie Erlicht et Chris Parnell, respectivement responsables vidéos et programmateur senior chez Apple, qui travaillaient tous auparavant en tant que coprésidents de Sony Pictures Television.

