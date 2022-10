James Gray s’apprête à tourner un film biographique sur les jeunes années du président John F. Kennedy.

Le réalisateur américain d’Ad Astra et The Lost City of Z s’empare de ce projet de film centré sur l’évolution de John Fitzgerald Kennedy (1917-1963), un jeune homme qui cherche à prouver sa valeur à son père, en héros de la Seconde Guerre Mondiale, en se frayant un chemin jusqu’à la Maison-Blanche.

En août 1943, John F. Kennedy se trouvait à la tête d’un bateau de patrouille torpilleur destiné à couler les destroyers japonais. À l’issue d’une bataille contre plusieurs navires de guerre nippons, le destroyer Amagiri percute le PT-109 commandé par Kennedy.

Ce dernier, blessé au dos dans la collision, s’illustre néanmoins dans le sauvetage de son équipage : deux hommes meurent dans l’explosion et le futur président regroupe les autres, dont certains sont grièvement brûlés, blessés ou incapables de nager. L’équipage tente de sauver le navire, sans pouvoir envoyer de fusée de détresse, de peur qu’elles attirent l’ennemi.

Le bateau coule et Kennedy organise la fuite de ses hommes à la nage, sur près de 5 km, jusqu’à une île voisine. Son expérience dans l’équipe de natation de Harvard lui permet de prendre en charge un camarade blessé. Une fois l’équipage sauf, John F. Kennedy nage jusqu’à une île plus éloignée afin d’y chercher des secours. Il frôle la noyade plusieurs fois avant de trouver l’assistance d’habitants. Il envoie même un SOS par le biais d’une noix de coco.

Malgré ses médailles, Kennedy répétait « Ce n’était pas volontaire. Ils ont coulé mon bateau.» Cependant, le récit fit le tour des médias et contribua à son entrée en politique. Autant d’épisodes de la vie du président que le film pourrait revisiter.

Le futur biopic sur John F. Kennedy sera produit par Marc Butan et Anthony Katagas, qui collaboreront pour la sixième fois avec James Gray. Jacqueline de Croÿ en sera productrice exécutive sous la bannière Dear Gaia Films.

Aucun titre n’a encore été annoncé. Le premier scénario, écrit par Samuel Franco et Evan Kilgore, va être retravaillé par James Gray et devrait être prêt d’ici l’année prochaine.

Cette annonce via Deadline arrive dans la foulée des premières sorties en salle d’Armageddon Time, le nouveau film de James Gray, projeté en avant-première au Festival de Cannes en mai dernier, ainsi qu’aux Festivals du film de Telluride et de New York. Le film et son réalisateur ont été d’ailleurs récemment nommés au Gotham Award du meilleur scénario.

« C’est un honneur de faire partie de ce projet avec l’équipe de production fantastique de MadRiver », assure James Gray « John F. Kennedy est une figure qui a captivé l’attention du monde pendant des décennies. Il était le Président des États-Unis, un allié du mouvement pour les droits civiques, une icône culturelle. Mais ce biopic est aussi une occasion unique de balayer le mythe et d’explorer des facettes plus méconnues du personnages.»

Aésane Geeraert