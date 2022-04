Le réalisateur James Gray va faire ses premiers pas à la télévision avec l’écriture et la direction d’une série sur le célèbre, et controversé, écrivain américain Norman Mailer.

Né en 1923, et mort en 2007, Norman Mailer est un écrivain, essayiste, scénariste, acteur et réalisateur américain. Il accède à la célébrité en 1948 avec son premier roman Les Nues et les Morts qui s’inspire de son expérience dans le Pacifique durant la Seconde Guerre mondiale.

Norman Mailer est surtout connu pour ses analyses et essais sur la société américaine dont il dénonce les mœurs, la violence et les crimes. The White Negro: Superficial Reflections on the Hipster en 1956 est sûrement l’essai qui fit couler le plus d’encre puisque l’écrivain pointe du doigt l’appropriation culturelle des blancs envers la culture afro-américaine. Une thématique actuelle qui secoue Internet et n’a jamais été aussi contemporaine.

Basée sur la biographie de J. Michael Lennon, Norman Mailer : A Double Life, la série relatera l’histoire de l’intellectuel rebelle qui a documenté l’Histoire de l’Amérique, depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu’au Wi-Fi.

Celui qui a mené l’une des vies les plus publiquement controversées, de ses confrontations violentes avec des figures littéraires, comme Truman Capote et Gore Vidal, aux icônes politiques, en passant par les légendes du sport, ses six épouses et nombreuses maîtresses.

James Gray mène ce projet conjointement avec le fils de l’écrivain, John Buffalo Mailer. Il s’agira de sa première véritable incursion à la télévision, après la direction d’un épisode de la série The Red Road. Le réalisateur jouit d’une belle réputation en France grâce à ses films recherchés et ne privilégiant pas l’action gratuite, à l’instar de son dernier film Ad Astra.

Prochainement, James Gray reviendra au cinéma avec Armageddon Time, encore sans date de sortie. Le film s’intéressera à l’amitié de deux garçons, joués par Michael Banks Repeta et Jaylin Webb, dans les années 1980 à New York, mise à mal lorsque l’un d’eux quitte l’école publique pour le système privé. Anne Hathaway (We Crashed), Anthony Hopkins (The Father) et Jeremy Strong (Succession) sont également au casting.

Emilie Bollache