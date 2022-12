Sony Pictures a dévoilé ce mercredi une toute première bande-annonce pour le long-métrage d’animation Spider-Man : Seul contre tous.

Il s’agit de la suite de Spider-Man : New Generation, qui avait été élu meilleur film d’animation aux Oscars, aux BAFTA et aux Golden Globes en 2019. Ce succès s’explique en partie par le style graphique très assumé avec ce mélange pop 2D et 3D qui va jusqu’à animer littéralement des cases de comics à l’écran.

Une suite avait été d’emblée annoncée par Sony Pictures qui, après en avoir révélé il y a quelque temps les premières images, nous présente aujourd’hui la bande-annonce de ce nouvel opus. On y retrouve le jeune Miles Morales, déjà héros du premier film, dans son costume d’homme-araignée. Ses acolytes Peter Parker et Gwen Stacy semblent eux aussi de la partie.

Ce premier trailer impose d’office une ambiance plus sombre et plus grave. On y découvre Miles songeur au milieu d’un paysage nocturne, en pleine discussion avec sa mère. C’est la voix de cette dernière qui rythme ce premier aperçu, en demandant au nouveau Spider-Man de prendre soin de lui, de se souvenir d’où il vient et ne laisse jamais personne lui dire qu’il n’est pas à sa place.

Les relations de Miles avec les personnages connus sont tissées en quelques plans. Peter Parker nous apparaît comme un mentor qui le félicite de ses prouesses et dont le jeune homme admire le costume dans une vitrine. Gwen Stacy, premier amour de Miles, est introduite comme celle qui ouvre son horizon et l’entraîne dans le spider-vers.

Alors qu’il n’était que le phénomène permettant la rencontre des protagonistes de New Generation, le multivers est ici au cœur de l’intrigue. Figuré par des couloirs hexagonaux et des réseaux fibreux, celui-ci rappelle ostensiblement une toile d’araignée.

Le film joue également avec la notion de gravité, avec de nombreux plans retournés et un curieux GQ, au sein du spider-vers, où le haut et le bas semblent ne pas exister. On y entrevoit d’ailleurs plusieurs nouveaux alters de Spider-Man. On reconnaît notamment la spider-armure noir et jaune de The Amazing Spider-man, les pattes mécaniques de l’armure Iron-Spider, ou encore la combinaison noire et blanche de la Fondation du Futur, composée de molécules instables. On reconnaît aussi sur la motarde le costume rouge et jaune de Jessica Drew. La femme se bat contre ce qui pourrait être le fameux Faucon et paraît être une antagoniste.

La bande-annonce se clôt sur une séquence de combat de haute-voltige, une véritable guerre civile entre les Spider-Man. Le nouveau synopsis publié par Sony nous annonce en effet que les super-héros du multivers « s’opposent sur la façon de gérer une nouvelle menace ». Miles Morales se retrouve donc seul contre tous.

Le film sortira au cinéma le 31 mai 2023 et devrait n’être que le début des aventures de Miles dans le vaste multivers.

Aésane Geeraert