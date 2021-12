Les nouvelles aventures de Miles Morales en Spider-Man, sous la bannière Sony, reviendront en octobre 2022, soit quatre ans après le New Generation qui avait rencontré un franc succès.

Alors que le monde a les yeux tournés vers le Spider-Man : No Way Home de Tom Holland, qui sortira dans les salles françaises dans une dizaine de jours, Sony a dévoilé un premier aperçu de la suite de son film d’animation, Spider-Man : New Generation.

Intitulé Across the Spider-Verse, Partie 1, les images nous présentent un Miles Morales plus âgé recevant la visite de Spider-Gwen, venue d’un autre univers. Embarqué à travers une multitude d’autres, il sera, semble-t-il, pourchassé par Miguel O’Hara, autrement dit Spider-Man 2099.

Apparue dans la scène post-générique du premier long-métrage, cette version de l’Homme-araignée avait trouvé un moyen de voyager avec précaution entre les dimensions, quand ses autres allitérations rencontraient des problèmes à rester dans celle qui n’était pas la leur. Créé en 1992, ce Spider-Man évolue dans un futur alternatif où l’Âge des super-héros est depuis longtemps révolu pour laisser la place aux gangs et autres corruptions.

Si l’on n’en sait pas plus quant aux épreuves qui attendent le jeune héros, le duo de producteur-scénariste Phil Lord et Chris Miller, à l’origine du premier film et coréalisateurs de La Grande Aventure Lego, s’est exprimé sur ce nouvel opus : « L’histoire de Miles est épique. On l’a écrit comme nous pensions qu’elle devait être et, à notre grande surprise, c’était en deux films. On y travaille simultanément. La partie 2 sortira courant 2023. On recommencera à dormir en 2024. »

Si le premier film se passait exclusivement dans le Brooklyn de Miles, où Spider-Man était différent de celui introduit par Sam Raimi dans sa trilogie initiée en 2002 avec Tobey Maguire, cette partie voyagera au contraire dans de nouveaux univers. « Chaque dimension est radicalement différente d’une autre. C’est comme si elles étaient dessinées par un artiste différent. Miles retrouvera de vieux amis et en rencontrera beaucoup d’autres ». La bande-annonce montre, en effet, un style graphique riche et tout aussi époustouflant que précédemment. Il faudra cependant attendre 2022 pour le voir sur grand écran.

Emilie Bollache