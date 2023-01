Une première bande annonce du nouvel épisode Evil Dead Rise, rempli de gore et de références, a été mise en ligne.

Dix ans après un premier remake sanglant signé Fede Alvarez et cinq ans après le final de la série Ash Vs Evil Dead, la saga Evil Dead revient au cinéma avec un nouvel opus, Evil Dead Rise.

Ni vraiment suite ni nouveau remake, ce cinquième long-métrage se veut plutôt être une variation autour de la mythologie Evil Dead, centrée sur le fameux Necronomicon, le livre des morts.

Écrit et réalisé par l’Irlandais Lee Cronin, Evil Dead Rise introduira des nouveaux protagonistes et fera la part belle aux personnages féminins. Il mettra en scène les retrouvailles contrariées de deux sœurs séparées par la vie, avant que le réveil du Necronomicon ne vienne encore plus perturber les choses.

La thématique familiale rappelle la précédente réalisation de Cronin, le film d’horreur psychologique The Only Child, où une mère se retrouvait aux prises avec son enfant possédé par une entité maléfique. Dans Evil Dead Rise, les deux sœurs Bethpar, incarnée par Lily Sullivan (série Picnic At Hanging Rock), et Ellie, jouée par Alyssa Sutherland (Vikings), auront quant à elles fort à faire avec une version démoniaque de leur mère.

Ce cinquième opus devrait aussi se démarquer des films précédents via son décor urbain, en lieu et place de l’emblématique cabane perdue au fond des bois. La première bande-annonce, donne un avant-goût de l’utilisation qui sera faite de ce décor inédit. Un plan filmé à travers le judas de la porte d’entrée, des scènes dans un parking adoptant le point de vue d’une voiture, un hommage à Shining avec un ascenseur déversant des flots de sang. Les possibilités de l’espace clos et resserré de l’immeuble semblent pleinement exploitées.

Ces premières images laissent aussi penser que la mise en scène de Cronin s’est adaptée au style visuel furieux et déjanté typique de la franchise. Les travellings avant effrénés, les cadrages tordus et les gros plans gores sont légion, tout autant que les clins d’œil au reste de la saga.

Deadites agressifs et ricanants, tronçonneuse vrombissante… Le fan d’Evil Dead reste en terrain familier. Les plus observateurs pourront même apercevoir une reconstitution du fameux plan du film de 1981, de la créature enfermée sous une trappe cadenassée, ici reproduite par l’entrebâillement d’une porte bloquée par une chaîne.

Le lien avec les opus précédents devrait être aussi assuré par la présence de Sam Raimi et de Bruce Campbell, respectivement réalisateur et acteur vedette de la trilogie originale, au poste de producteurs exécutifs. Ils ne sont par ailleurs pas les seuls à faire leur retour. Robert Tapert, producteur historique de la saga, est lui aussi présent au générique.

Evil Dead Rise sortira en salles le 19 avril 2023, deux jours avant sa sortie américaine.

Timothée Giret