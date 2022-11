Le nouvel opus Evil Dead se dévoile à travers une première image horrifique et sanguinolente.

Bientôt dix ans après le dernier volet au cinéma, et après un détour du côté de la télévision le temps de trois saisons de Ash Vs Evil Dead, la célèbre saga horrifique s’apprête à revenir hanter les spectateurs sur grand écran.

Ce cinquième film, d’abord titré Evil Dead Now avant de changer pour Evil Dead Rise, se dévoile enfin avec une première image.

Annoncé comme une nouvelle réinterprétation des trois films originaux de Sam Raimi, comme l’était déjà le remake de 2013 de Fede Alvarez, ce nouvel chapitre s’appuie sur des personnages totalement nouveaux.

Evil Dead Rise ne devrait donc pas faire appel à d’anciennes gloires de la série, contrairement à de nombreuses suites tardives de grandes sagas horrifiques (comme les récents Scream, Halloween ou Massacre à la tronçonneuse).

Le casting est ainsi composé de nouvelles têtes et devrait donner place aux personnages féminins. Le film se centrera sur deux sœurs : Beth, jouée par Lily Sullivan (Picnic At Hanging Rock), et Ellie, incarnée par Alyssa Sutherland (Vikings). Cette dernière interprètera une jeune mère célibataire, occupant un petit appartement avec ses trois enfants. Les retrouvailles entre les deux sœurs seront perturbées par la découverte d’un livre ancien et maléfique qui va libérer des forces obscures sur la ville.

En plus de ce casting entièrement renouvelé, Evil Dead Rise se différenciera aussi des films précédents par son cadre. Le film se déroulera à Los Angeles et plus particulièrement dans l’immeuble des deux sœurs. Un décor bien différent des habituelles cabanes au fond des bois auxquelles la saga nous a habitués.

La photo dévoilée laisse d’ailleurs entrevoir l’usage que le film pourrait faire de ce nouveau décor. Un deadite ensanglanté (créatures démoniaques emblématiques de la franchise) se tient, sourire aux lèvres, devant le judas d’un appartement, laissant percevoir les couloirs de l’immeuble à l’arrière-plan. Cette première image annonce aussi un film riche en hémoglobine, dans la plus pure tradition Evil Dead.

Pour succéder à Sam Raimi et à Fede Alvarez, c’est Lee Cronin qui a été choisi par Raimi lui-même pour écrire et réaliser ce nouveau chapitre. Le cinéaste irlandais s’était déjà frotté au cinéma d’épouvante avec le film d’horreur psychologique The Hole in the Ground, réalisé en 2019 et sorti en France en juillet 2021 sous le titre The Only Child.

Robert Taper, producteur historique de la saga, sera à nouveau présent. Quant à Sam Raimi et Bruce Campbell, respectivement réalisateur et acteur vedette de la trilogie originale, ils officieront en tant que producteurs exécutifs.

Evil Dead Rise est programmé dans les salles françaises le 19 avril 2023.

Timothée Giret