La nouvelle comédie de Max Barbakow réunira Julia Roberts et Jennifer Aniston, dans le corps l’une de l’autre.

Le réalisateur de Palm Spring revient pour une nouvelle comédie romantique, dans laquelle les actrices Julia Roberts et Jennifer Aniston devraient échanger leur corps façon Freaky Friday, catapultées dans une vie qui ne leur appartient pas.

À ce jour, aucune autre information n’a été communiquée à propos du scénario. Si le film a fait parler de lui, c’est avant tout parce que différents studios se seraient livré une véritable guerre pour acquérir les droits. Deadline a récemment annoncé que le film verra le jour sur Amazon, grand vainqueur de cette bataille. Aucune date de sortie n’a été évoquée.

Non seulement réalisateur, Max Barbakow écrira également le scénario, sous l’égide de LuckyChap Entertainment, la compagnie de production de Margot Robbie. On ne connaît du réalisateur que son premier film, Palm Spring, une comédie romantique dans laquelle Andy Samberg et Cristin Milioti, tous deux invités à un mariage, se retrouvent coincés dans une boucle temporelle. Avec ce second projet, Max Barbakow semble confirmer son penchant pour les “films à concepts” mêlant archétypes comiques et situations surnaturelles.

Prévu pour les salles obscures en janvier 2020, Palm Spring avait dû être diffusé en ligne, sur la plateforme Hulu, à cause de la pandémie du covid-19. Après une avant-première au Festival Sundance, ce premier film a été décrit par Peter Debruge, critique chez Variety, comme « ironique, insolent et parfois dément ». Il a également salué le film pour faire « quelque chose de neuf avec un genre que le public a déjà vu un million de fois. »

Les films – souvent comiques – de type “body swap” (échange de corps) sont monnaie courante, et l’on espère que Max Barbakow parviendra cette fois encore à surprendre ses spectateurs avec un ton décalé et cinglant.

Les récents succès inattendus de Ticket to Paradise, mettant en scène Julia Roberts et George Clooney, ainsi que de Le Secret de la Cité Perdue, avec Sandra Bullock et Channing Tatum, ont démontré que le public demeure réceptif aux comédies portées par de telles têtes d’affiche, dans une période où le genre lui-même fait de moins en moins d’entrée. Les deux films ont rapporté plus de 150 millions de dollars au box-office mondial.

En attendant que le nouveau film de Max Barbakow voie le jour, Amazon capitalise sur d’autres titres du même genre. À commencer par Somebody I Used to Know, la comédie romantique de Dave Franco avec Alison Brie et Jay Ellis, qui sera diffusée dès le 10 février prochain, juste à temps pour la Saint-Valentin.

Aésane Geeraert