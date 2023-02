Synopsis : L’histoire raconte celle d’Otto Anderson, vieux bougon qui n’a plus aucune raison de vivre depuis la mort de sa femme. Alors qu’il s’apprête à en finir, il est dérangé dans ses plans par une famille, jeune et pleine d’énergie, qui s’installe dans la maison voisine : il fait alors la connaissance de Marisol, douée d’un sacré sens de la répartie, et comprend qu’il a trouvé une adversaire à sa hauteur ! Tandis qu’elle le pousse à porter un autre regard sur la vie, une amitié improbable se noue entre eux qui bouleverse totalement les repères d’Otto…

♥♥♥ ♥♥

En restant pas moins de 42 semaines d’affilée dans la liste des bestsellers du New York Times, le roman suédois A Man Called Ove (en français Vieux, râleur et suicidaire : la vie selon Ove) ne pouvait qu’attirer l’attention des producteurs de cinéma. D’abord adapté dans son pays d’origine sous le titre Mr. Ove, le livre devait également connaître une transposition américaine. Succès oblige. Retitré A Man Called Otto (Le Pire Voisin au Monde en français), le projet est ainsi lancé avec Tom Hanks en tête d’affiche, et Marc Forster, réalisateur germano-suisse à la filmographie atypique (À l’ombre de la haine, Neverland, Quantum of Solace, World War Z), derrière la caméra. Ce dernier semble en final bien plus à l’aise dans le domaine de la comédie familiale. Son expérience permet au Pire Voisin au Monde d’avoir une facture visuelle certes fonctionnelle mais propre. Forster illustre très sagement le quotidien de son acariâtre héros, de ses joutes verbales avec ses envahissants voisins à ses rêveries solitaires et nostalgiques. Quelques jeux autour de la symétrie des plans viennent parfois égailler la mise en scène, tantôt en illustration de la routine répétitive et un peu névrosée dans laquelle se complaît le personnage, tantôt pour créer des effets comiques bienvenus. Les pulsions suicidaires d’Otto sont par exemple traitées de manière plutôt amusante, en faisant cohabiter dans un même cadre le héros en pleine dispute de voisinage et le nœud coulant avec lequel il prévoyait de se pendre. Faire rire avec le suicide est toujours chose délicate, et le film trouve un ton assez convaincant, entre humour gentiment noir et instants de tristesse.

Si ces tentatives fonctionnent bien, on ne peut cependant pas en dire autant des flashbacks. La narration du film fait régulièrement des allers-retours entre le quotidien d’Otto et son passé aux côtés de sa femme. Ces souvenirs se veulent être le cœur émotionnel du récit, mais ratent leur cible. La musique de Thomas Newman, plutôt habitué aux drames et aux films historiques, n’aide malheureusement pas, livrant une partition envahissante qui a tendance à étouffer l’émotion. Quant à l’image, elle se retrouve noyée sous un filtre censé lui donner un aspect rétro, mais qui ne fait qu’en souligner l’artificialité.

Si ces lourdeurs de mise en scène desservent l’aspect émotionnel, Le Pire Voisin au Monde s’en sort malgré tout et dispose d’un atout de taille : Tom Hanks. La star y est comme un poisson dans l’eau. Plutôt habitué aux personnages bienveillants ou héroïques, l’acteur campe ici avec un certain plaisir un genre d’anti-Forest Gump maniaque, râleur et atteint d’un gros complexe de supériorité vis-à-vis de ses voisins. À la fois comédien et producteur, il parvient ici à rendre son personnage attachant et moins simpliste qu’il n’y paraît. Il sait également se mettre en retrait pour laisser place à ses partenaires. À l’exemple de Mariana Treviño, qui crève l’écran dans son rôle de mère de famille opiniâtre et tout aussi attachante. Tous deux forment un duo comique assez savoureux.

Mais le plus étonnant dans ce film, c’est peut-être son aspect actuel. Plus que son message basique sur les nouvelles technologies ou son évasive évocation de la transidentité, le récit développe en creux un discours sur l’abandon des seniors et des personnes les plus vulnérables, face à l’inextinguible soif de profit des entreprises privées. Le discours reste rudimentaire, mais il injecte dans le récit un peu de conscience sociale, permettant d’aller au-delà de la seule comédie feel-good. Le Pire Voisin au Monde ne révolutionnera pas le genre, mais fait passer deux heures de manière assez plaisante.

Timothée Giret