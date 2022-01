Marc Forster réalisera l’adaptation américaine de A Man Called Ove avec Tom Hanks dans le rôle principal pour un début de production cette année.

A Man Called Ove est basé sur le roman Vieux, râleur et suicidaire : la vie selon Ove du Suédois Fredrik Backman, paru en 2012 en France. Une première adaptation, Mr. Ove, a auparavant été réalisée par Hannes Holm, et nommé, en 2017, pour l’Oscar du meilleur film international. Une reconnaissance qui n’a pas échappé à Michael Porseryd, PDG de SF Studios : « Le roman et l’adaptation cinématographique suédoise de A Man Called Ove ont été d’énormes succès en raison de cette histoire poignante et intemporelle d’amour, de perte, de famille et d’amitiés. »

Le roman raconte comment Ove, un quinquagénaire, a perdu le goût de vivre suite à la mort de sa femme. Grincheux et importunant ses voisins sur le règlement de leur copropriété, il décide finalement de mettre fin à ses jours jusqu’à ce qu’une nouvelle famille emménage à côté et bouleverse son quotidien.

Un récit plein de vie et de sentiments selon le réalisateur Marc Forster : « Quand j’ai lu le roman de Fredrik Backman pour la première fois, je suis tombé amoureux de cette idée que l’amitié a le pouvoir de façonner la vie d’une personne. J’ai hâte de créer un film avec autant d’humour et de cœur aux côtés de Tom et Rita. »

La productrice Rita Wilson a également fait part de son enthousiasme face à ce projet : « Fredrik Backman a écrit un roman qui a diverti, ému et inspiré d’innombrables lecteurs à travers son personnage d’Ove. L’humanité de cette histoire a résonné dans le monde entier, moi comprise. »

Le scénario est écrit par David Magee qui a précédemment reçu deux nominations aux Oscars pour L’Odyssée de Pi et Le Retour de Mary Poppins. Il s’agira de sa seconde collaboration avec Marc Forster depuis Neverland, film retraçant la rencontre entre l’écrivain J. M. Barrie et la famille Llewelyn Davies, qui lui inspira les personnages de Peter Pan.

Le dernier projet de Marc Forster, réalisateur de Quantum of Solace et World War Z, remonte à 2018 avec Jean-Christophe et Winnie, adaptation de la franchise Winnie L’ourson. Un cinéaste éclectique donc, capable de passer de l’émotion à l’action.

A Man Called Ove s’ajoute aux nombreux projets déjà présents dans l’agenda de Tom Hanks puisqu’il est également attendu chez Robert Zemeckis pour Pinnochio, Wes Anderson avec Asteroid City ainsi que dans le biopic sur Elvis par Baz Luhrmann.

Emilie Bollache