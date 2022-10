La seconde adaptation du best-seller suédois Le Pire Voisin au Monde (A man called Ove) a récemment dévoilé ses premières images.

S’il jouait un jeune homme attendrissant dans Forrest Gump, ou encore l’impresario d’Elvis dans Elvis, Tom Hanks incarne désormais ici le pire voisin au monde dans une comédie dramatique américaine du même nom. À l’écran, il est accompagné des Mexicains Mariana Trevino et Manuel Garcia-Rulfo ainsi que de l’Américaine Rachel Keller.

Le film, réalisé par Mark Forster, est adapté du roman suédois Vieux, râleur et suicidaire : La vie selon Ove (A man called Ove), paru en 2012. Fredrik Backman, son auteur, y racontait sur un ton tragicomique l’histoire d’un veuf aigri aux principes rigides, qui souhaite en finir.

Alors que la disparition de sa femme et la perte de son travail ont emporté son goût de vivre, le sexagénaire se lie d’amitié avec ses nouveaux voisins, une famille chaleureuse qui le sollicite beaucoup et qui pourrait bien changer sa vision du monde.

L’ouvrage a intégré la liste des meilleures ventes du New York Times pendant 42 semaines, devenant un des livres de littérature les plus exportés à l’étranger, par ailleurs traduit en 38 langues.

Quelques années plus tard, un premier film suédois, écrit et réalisé par Hannes Holm paraît. Il se retrouve nommé à la 89e édition des Oscars dans la catégorie du meilleur film étranger, et reçoit le prix du cinéma européen de la meilleure comédie. On peut alors parler de succès, tant pour le récit que pour sa première adaptation.

En 2017, il est annoncé qu’une nouvelle version, cette fois-ci américaine, est prévue. Tom Hanks est producteur aux côtés des grands Rita Wilson, Gary Goetzman et Fedrik Wikström Nicastro, en plus d’incarner Otto, le nouvel Ove.

Le scénario est écrit par David Magee, reconnu pour l’Odyssée de Pi et le Retour de Mary Poppins. Quant au réalisateur Mark Forster, il a derrière lui Quantum of Solace et World war Z. Ainsi, après un film d’espionnage et une fiction mettant en scène des zombies, ce dernier s’aventure dans une tout autre histoire, se présentant ainsi comme un créateur éclectique.

En février 2022, on apprend que Sony Pictures préachète les droits du film pour 60 millions de dollars, la plus grosse transaction sur le marché du film européen jusqu’alors.

Étant donné la qualité du casting et la bataille aux enchères que Le Pire Voisin au Monde a suscité, on peut s’attendre à une jolie comédie.

Alors qu’il devait sortir le 14 décembre, le film sortira d’abord dans certains cinéma de New York et de Los Angeles le jour Noël, avant de s’étendre au reste du pays courant janvier. Dans l’Hexagone, les voisins grincheux pourront le voir le 1er mars 2023 en France.

Kenza Lalouni